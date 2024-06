El Teatre des Born, de Ciutadella, va presentar diumenge la seva programació d’estiu amb l’organització d’una quinzena d’espectacles i vint-i-una funcions amb un ampli ventall de gèneres i estils, com sarsuela, teatre, concerts de música i espectacles de màgia i de clowns, que tindran lloc des del pròxim 14 de juny, amb la presentació de la popular sarsuela santjoanera «Foc i fum», i fins al 21 de setembre, amb el segon concert de la cantant Chiara Oliver.

Els concerts de música tenen un especial protagonisme en la programació d’estiu del Teatre des Born, amb l’actuació d’un dels arpistes més destacats de l’actualitat, Xavier de Maistre, i una de les intèrprets de castanyoles més icòniques de tots els temps, com és Lucero Tena; el concert «Romàntics. La 5a de Txaikosvki» amb l’OCIM;el concert del 40è aniversari de la Coral Clau de Sol de l’Ateneu de Ferreries; el concert de Coque Malla amb la Banda Municipal de Ciutadella; l’actuació de Cris Juanico amb «Cançons de Xerxa», en què oferirà un recull deu cançons a cavall entre el folk i la música d’arrel fetes a partir d’uns poemes de Pere Xerxa, pseudònim del professor i poeta Joan F. López Casasnovas; i el doble concert de Chiara Oliver, que clausurarà la programació d’estiu des Born i que, a més, serà el primer concert a l’Illa de la cantant ciutadellenca després de la seva participació en el concurs «Operación Triunfo».

Recomanacions

Per altra banda, el Teatre es Born fa una recomanació molt especial per quatre propostes teatrals que qualifica de «molt singulars i d’altíssima qualitat». Es tracta de «Tanatologia», de Xavier Uriz, una producció del Teatre Principal de Palma en què es reflexiona sobre la vida i la mort; «The incredible box», de la Cia la Tal, per fer xalar als més petits tot i ser un espectacle estrenat fa més de cent cinquanta anys; «Entrañas», de El Patio Teatro, una mostra de teatre d’objectes sobre l’anatomia humana; i «Zloty», de la Cia. Pau Palaus, un espectacle adreçat tant per a menors com per a adults.

Chiara Oliver tancarà el programa amb un doble concert. Foto: TDBORN

La proposta de flamenc contemporani anirà a càrrec de «Peculiar», en què Ana Morales ofereix un espectacle que pretén trencar amb els academicismes antics i recents, clàssics i moderns, a la recerca del flamenc natural. I, a més, el creador i intèrpret Oulouy oferirà «Black», una crònica dansística, visual i musical del moviment per la llibertat i sobre la violència i l’emancipació de la negritud en el món actual, fent referència a episodis de la història recent, com són el moviment BlackLivesMatter i l’assassinat de George Floyd.

l·lusionisme

La màgia i l’il·lusionisme no hi pot faltar en la programació estiuenca del Teatre des Born, amb l’actuació d’un dels mags més conegut de l’àmbit nacional, Mag Lari, que amb l’espectacle «Strafalari», omplirà el teatre de números de màgia i l’humor que el caracteritza, emmarcat en el més pur estil Las Vegas.