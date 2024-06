«Escribo por pura y dura necesidad vital», reconocía hace cinco años Jaume Anglada. Planteada de nuevo la pregunta, la respuesta no varía en esencia, solamente en contundencia: «Por pura y puta necesidad». Y eso tiene que ver con que el autor, con pasión de toda la vida por el mundo de las letras, se ha refugiado en ellas para combatir situaciones de salud delicada. La última receta que se ha prescrito lleva por título «Radical insinuació», una obra en la que conviven poesía y artículos periodísticos que califica como «medicina pura».

La obra, después de «Orgullós Titella» y «Vessut enderrossall», cierra en principio una trilogía, aunque eso se encargará de decirlo el tiempo, apunta el autor. «Radical insinuació» es, explica, una recopilación de escritos que abarca desde 1986 hasta hace unos meses. «Siempre he intentado que no queden escritos en un cajón», defiende, y el título que ahora edita se presenta «como un viaje en el tiempo» que contiene «algunos textos antiguos tuneados que antes no me atrevía a publicar y otros más recientes». En otras cosas, una especie revisión de lo que Anglada pretendía decir hace 30 años, pero con otro estilo.

«Radical insinuació», al igual que los dos títulos anteriores, juega con una figura como el oxímoron. Las dos palabras que lo conforman «son casi contradictorias, tú no puedes insinuar algo de forma radical. Y mi manera de escribir tiene que ver un poco con ese estilo literario».

Avanza Anglada que ese juego de palabras del título viene a decir algo así como que el lector «va a encontrarse con cosas heavies, pero también con ternura y aspectos agradables». Un estilo que, asegura, le «define como persona. Yo no estoy convencido de nada al cien por cien. No creo en las verdades absolutas. A través de mis libros intento descubrirme a mí mismo preguntándome cosas e intento que el lector haga lo mismo».

La publicación de este nuevo trabajo, que se ha autoeditado, coincide con el final de la etapa de Anglada en la política municipal, en la que se embarcó en 2019. Una actividad sobre la que trasmite cierto desencanto: «La política me ha quitado tiempo de vivir, pero cuando quieres hacer algo por tu pueblo pues tienes que aportar todo lo que sabes y puedes hacer. Intenté ayudar en la medida de lo posible», reconoce, el escritor.

A lo largo de los años, el autor ha demostrado tener una fuerte inquietud por el mundo de la cultura en general. Más allá de su faceta como escritor, es conocida su pasión por la música. También le hemos visto en los últimos tiempos compitiendo en el mundo del Slam Poetry, «una forma de aprender a lidiar con la timidez», y en el futuro próximo ya se intuyen nuevos horizontes artísticos que apuntan a la escritura teatral. «Ya veremos cuál es la próxima estación», concluye.