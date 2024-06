El espacio de coworking de Es Mercadal ha acogido esta semana la primera edición de las jornadas de podcast de Menorca. Un proyecto que se desarrolló bajo el título de Ressona y en cuyo programa figuraba un ciclo con presentaciones y conferencias formativas. También tuvo lugar una jornada de cocreación con podcasters de Balears, Catalunya y Occitania. Entre los ponentes, cabe destacar la participación de los periodistas Cristina Bugallo y Joan Cabot.

Ressona es el nombre del proyecto de creación de contenidos radiofónicos en lengua catalana impulsado por Es FAR Cultural (Ràdio FAR), L’Eixida (Ràdio Intermitent), Edicions del Núvol (Pòdcast.cat) y Association Arrels (Ràdio Arrels) «con la finalidad de impulsar las prácticas e intercambios entre creadores y creadoras as de los diferentes territorios de habla catalana así como potenciar la creación radiofónica transfronteriza», explican sus responsables.