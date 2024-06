«Step Beyond» és el títol de la nova exposició del pintor Pol Marban que s’inaugurarà el pròxim dia 6 de juliol a l’Atica Art Gallery, del port de Maó. Aquesta nova sèrie consta de vuit obres de gran format en què l’artista explora un futur utòpic amb el canvi climàtic que ha arribat al seu clímax en què la ciutat de Nova York que esdevé en una urbs tropical. «L’exposició és una continuació de la qual vaig fer l’any passat, amb les sèries ‘Distopía’ i ‘Journey’, però aquesta vegada intent explorar una visió del canvi climàtic molt més positiva», assegura l’artista.

L’exposició «Step Beyond», que es podrà veure del 6 de juliol al 9 de setembre en horari de capvespre, està formada per vuit quadres a l’oli de gran format, en què dos d’ells tenen unes dimensions de 3x2 metres i el més petit d’1,5 per 1 metre, que es caracteritzen pel seu colorisme i la pinzellada solta. «El concepte ha estat agafar un món imaginari on fa 40 anys que el canvi climàtic ja ha arribat al seu clímax, concretament Nova York s’ha transformat en una ciutat tropical, on la vida s’ha adaptat a la nova realitat, que combina els grans gratacels amb els canals, la ciutat ha estat invadida per les palmeres i la vegetació i fauna tropicals. Totes les obres estan acompanyades per uns petits relats que arrodoneixen encara més aquesta idea», assegura.

Marban subratlla que aquesta nova sèrie d’olis és una passa més enllà i pretén mostrar un futur no tan pessimista que resultarà del canvi climàtic, en què la humanitat sabrà adaptar-se a la nova realitat. «Crec que l’exposició sorprendrà perquè, a diferència d’altres sèries, vaig reforçant cada vegada més la idea positivista, per treure un poc la pàtina aquesta que tenim de què morirem tots, per la qual cosa he fet una obra molt colorista, molt rica en color i en llum, amb espais oberts, respira molt, perquè just vull treure aquesta pressió de malestar general, de desastre, hi haurà un canvi, però sobreviurem i ens hi adaptarem», assenyala.

Colorista

Després de la doble sèrie «Distopia» i «Journey» que van conformar l’exposició presentada l’any passat entre l’1 de juliol i el 30 de setembre, Pol Marban va posar-se a treballar amb aquesta nova sèrie artística en la qual ha invertit els darrers deu mesos per materialitzar amb el seu estil pictòric inconfusible aquest projecte en què els anteriors tons grisos, negres i verds donen pas a una realitat més colorista i optimista. «Aquesta sèrie de vuit quadres la duc preparant des que vaig acabar l’anterior, la vaig començar el setembre de l’any passat, ha duit feina de planificació, de generar els referents, les imatges que l’han inspirada i després l’execució sobre el llenç», apunta.

L’exposició «Step Beyond» tindrà vida més enllà de setembre, donat que a la tardor viatjarà de Maó fins a la ciutat que l’ha inspirada, Nova York, per ser mostrada a The Agora Gallery.