Les alumnes del CEIP Sant Lluís Gínia Seguí Fuxá, Paula Cardona Salord, Leire Pons González i Aina Ortega Roselló, i la mestra de música del centre Carmen García Pérez són les impulsores de Quin Xou, un nou grup de músics i veus encara en vies de creació que pretén sortir pel carrer per escampar la música i el bon ambient durant les festes patronals de Sant Lluís.

El pròxim dia 20 de juny se celebrarà al pati de la porxada del CEIP Sant Lluís una reunió entre les persones que han mostrat interès per formar part i determinar els músics i les veus que sortiran per primera vegada a les festes del poble. «Sobretot volem que sigui un grup molt obert, que tothom hi tengui cabuda, des d’infants fins a l’avis de 99 anys. Tenim clar que els començaments són durs i sortirem encara que només sigui jo amb la guitarra i una vintena de veus», assegura la mestra Carmen García. I de moment hi ha quatre instrumentistes més, com són Gínia (saxofon), Paula (flauta travessera), Leire (piano), Aina (trombó).

La passió de les quatre alumnes per la música i el cant va fer que l’any passat na Carmen les convidés a anar a cantar amb el grup Va Gros, de Maó, del qual forma part des de fa uns anys i en el qual elles i unes amigues es deien les Golden Girls, el nom d’una de les cançons del popurri que es canta pel carrer a les festes de la Mare de Déu de Gràcia.

Aquesta nova experiència va fer que les filletes i la seva mestra de música trobessin a faltar un grup semblant a les festes de Sant Lluís, donat que gairebé tots els pobles tenen un ranxet que l’estiu es troben, assagen i per les festes patronals surten a cantar cançons.

Grup de Whatsapp

Per facilitar una major comunicació es va crear un grup de Whatsapp, que actualment està format per 62 persones, es van donar idees pel nom del grup, del logotip, del repertori i una glosa per donar a conèixer la creació del grup a través de les xarxes socials i convidar a participar la gent. La glosa, de sis mots, diu així: «Si a les festes vols xalar/ organitzam una trobada/ pels que els hi agradi cantar/ o s’estimin més sonar/ açò serà una passada/ vine amb noltros a cantar».

De moment, el repertori encara no està tancat del tot, però ja tenen algunes cançons que enguany a les festes de Sant Lluís sonaran pels carrers, com «Un senyor damunt un ruc», «Sa balada d’en Lucas» i «Sweet Caroline». Volen que sigui un repertori que la gent el pugui cantar, per passar-ho bé i crear ambient de festa.