Les instal·lacions del Llatzeret al port de Maó acolliran del 20 al 22 de juny la primera reunió d’art digital a Menorca amb la participació de 16 artistes nacionals i internacionals, organitzada per Medseart, un esdeveniment que tindrà periodicitat anual i que estarà obert al públic en general de les 17.30 a les 20.30 hores.

Els artistes participants són Ana María Caballero, Anna Carreras, Dada, Darío Lanza, DocT, Huemin, Ganbrood, Ira Greenberg, Iskra Velitchkova, Linda Dounia, Marcelo Soria Rodríguez, Mario Klingemann, Norman Harman, P1xelfool, Roope Rainisto i Seohyo.

Durant aquesta primera reunió d’art digital es presentaran les obres del 16 artistes participants de primera fila, obres que estan incloses en tres vessants diferents: l’art generatiu, l’art creat amb inteligència artificial i la poesia.

Cada artista crearà una nova col·lecció per a l’esdeveniment i que tractarà sobre la Mediterrània, cobrint aspectes tan variats com la cultura, la història i l’alimentació, entre altres. A més, hi haurà un cicle de conferències, tallers i plafons sobre art digital. El dia 21 de juny a les 18.30 hores s’impartirà una conferència informativa sobre l’art digital destinada per al públic no iniciat en aquest tipus d’art.

La convergència d’art digital, intel·ligència artificial i art generatiu està redefinint la comprensió de l’art. Aquestes tecnologies amplien les possibilitats creatives i conviden a una profunda reflexió sobre la naturalesa de l’art a l’era digital. Amb aquestes innovacions, el futur de l’art promet ser tan dinàmic com l’avenç de la tecnologia que l’impulsa.