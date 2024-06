La pintora menorquina Clara Gardés Nieto (Maó, 1999) participa amb el quadre «La metamorfosis de Victoria» en una exposició col·lectiva que tindrà lloc del 20 de juny fins al 13 de juliol a la First Street Gallery, de Nova York, en col·laboració amb el Museu Europeu d’Art Modern (MEAM) de Barcelona, després d’haver estat seleccionada en un concurs organitzat a principis d’any pel museu català. Les dues institucions tenen com a objectiu promoure i difondre l’obra d’artistes figuratius, atorgant a la iniciativa una dimensió internacional.

Segons explica Clara Gardés, «La metamorfosis de Victoria» és una obra que fusiona la delicadesa de l’aquarel·la amb la profunditat de la mitologia clàssica, la qual convida a un viatge introspectiu a través del simbolisme i la bellesa estètica, ancorada en la rica tradició de l’antiga Grècia. «L’obra ens convida a reflexionar sobre la nostra pròpia capacitat de canvi i ens recorda que, com també Victòria, tots tenim el poder de canviar i triomfar», assegura Gardés.

La figura central de l’aquarel·la és una dona despullada, acotada en una postura que suggereix vulnerabilitat i meditació. El seu cos descansa sobre un capitell de columna clàssica, en aquest cas d’ordre jònic, un símbol de la civilització grega, que aporta una base d’ambientació històrica i culturals a l’escena. De la seva espatlla surten les ales cap al cel, evocant la deessa Nike, és a dir, la personificació de la Victòria en la mitologia grega. L’escenari que rodeja la dona està dominat per l’arquitectura clàssica grega, amb edificis que evoquen el Partenó, un fons que no és merament decoratiu, sinó una connexió visual amb el món dels déus i els herois.

La seva aquarel·la «La metamorfosis de Victoria».

Gardés utilitza una paleta de colors que oscil·la entre els tons càlids de la terra, que reforcen la connexió de la figura amb l’intangible i la realitat, i el blau del cel, que representa l’esperança, la calma i l’àmbit espiritual.

Oposicions

Clara Gardés ha residit els darrers anys a Barcelona, on el 2021 es va graduar en Belles Arts a la UB i ha exercit la docència, i des del passat estiu té la seva residència a Menorca i actualment està opositant per a treballar com a professora a un centre de Balears. No obstant açò, Gardés continua treballant la pintura i fent obres, tot i que, segons assegura, encara no té la quantitat suficient per organitzar una nova exposició. El desembre de 2022 va exposar de forma individual per primera vegada, concretament a la galeria Pinzellades d’Art, a Alaior.