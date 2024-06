La presidenta de l’Ateneu de Maó, Margarita Orfila, deixarà el seu càrrec en el transcurs de l’assemblea general de socis que l’entitat cultural maonesa celebrarà aquest dijous, després d’un mandat de dotze anys. «He d’expressar la meva satisfacció per l’activitat desenvolupada per l’Ateneu durant tot aquest temps, però crec que 12 anys són suficients i és important donar una passa enrere en un moment determinat. Vull subratllar que sobretot del que estic més agraïda no és només de tots els membres de la junta que m’han acompanyat, sinó també dels socis, sense ells l’Ateneu no seria res», assegura Orfila.

L’arqueòloga Margarita Orfila va ser elegida presidenta de l’Ateneu de Maó el 2012, entitat de la qual des de 2005 era vicepresidenta, i durant els primers anys va gestionar l’entitat tenint la seva residència habitual a Granada on va exercir com a catedràtica d’Arqueologia a la seva universitat. «Anava i venia molt, també tenia un contacte permanent per telèfon, i vaig tenir molta ajuda dels membres de la junta, començant per Toni Casasnovas que era el vicepresident. Ho deix amb molta satisfacció, l’Ateneu està en molt bones condicions, amb tranquil·litat de cara al futur i me puc anar satisfeta. A més, a l’assemblea de fa dos anys vaig dir que trobava que la part d’obres ja estava pràcticament acabada i que en l’assemblea de socis de 2024 no em presentaria, com que som una persona de paraula ho faig», afirma.

Satisfacció

Orfila es mostra molt satisfeta per les obres de reforma de l’edifici que s’han fet durant el seu mandat per haver modernitzat la seu de l’entitat centenària, tot i que subratlla la importància del funcionament diari que va permetre l’entitat afrontar els efectes de la crisi econòmica de 2008, quan l’Ateneu no estava econòmicament sanejat, augmentar de tres-cents a prop de mil els socis de pagament, «s’ha aprovat un reglament intern, un calendari administratiu, s’ha regulat el que són els pagaments, es celebra una reunió setmanal de la junta que li dona agilitat, entre altres», subratlla.