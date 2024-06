El nou president de l’Ateneu de Maó, Jaume Verdaguer, assegura que l’entitat científica, cultural i artística durà a terme una línia continuista amb la labor cultural desenvolupada als darrers anys amb la presidència de Margarita Orfila i, a més, serà receptiu a les propostes i iniciatives de col·lectius o persones que vulguin col·laborar amb l’entitat. «L’Ateneu és una entitat oberta a totes les ideologies, mentre que no siguin desbaratades, donam cabuda a tothom i a tota classe d’activitats, ens agrada aquesta línia i pensam continuar igual», assenyala Verdaguer que durant els darrers sis anys ha estat el vicepresident de l’entitat i vocal de Ciència i Tecnologia.

L’Ateneu de Maó va celebrar el passat dijous l’Assemblea General de Socis en què un dels punts importants era la renovació de càrrec de la junta directiva, especialment de la presidència, després de l’anunci de Margarita Orfila que no continuaria al capdavant de l’entitat i posar punt final a una etapa de dotze anys. En aquest sentit, Verdaguer recorda que «fa dos anys la presidenta va dir que ho deixava enguany i, per tant, ho teníem present per a l’assemblea de divendres. Vam cercar gent de fora de la junta per ser president, ho vam dir a unes quantes persones que van dir que no. Al final, vam decidir presentar-nos la resta de la junta per donar continuïtat al projecte, i vaig acceptar el càrrec de president, que perfectament ho podria haver estat qualsevol de noltros, perquè un antic president de l’entitat em va dir que ho havia de fer, que tenia un bon equip i açò em va influir per acceptar-ho», assenyala.

Verdaguer recorda que als darrers sis anys l’Ateneu de Maó ha impulsat les activitats relacionades amb la ciència, procurant diversificar el màxim, des de la física i la química, fins a les matemàtiques, passant per la medicina i la biologia. «Hem muntat el cicle ‘L’Ateneu va de ciència’ i cada any hem programat entre tres i cinc conferències científiques per any, hem convidat a persones que ens han semblat rellevants, que tenen coses interessants per dir i han pogut venir, la veritat és que poca gent ens ha dit que li era impossible venir, s’ha fet normalment el novembre i el gener ho hem acabat amb una o dues conferències més», apunta.

Gestió compartida

A la presentació de la candidatura a l’assemblea de dijous, Verdaguer va defensar la gestió compartida de l’entitat amb la resta de membres de la junta directiva, «fins ara l’anterior presidenta ha duit molt el pes de tots els actes que s’han fet a l’Ateneu, la veritat és que ha fet una feinada, i vaig posar la condició de no fer-ho jo, d’estar a l’Ateneu constantment, sinó que havia de ser una gestió compartida, col·legiada. Quan un vocal munti una activitat serà el protagonista i es farà càrrec de totes les gestions, pretenc que els vocals tenguin més protagonisme i autonomia, així com el gerent de l’entitat, la responsabilitat ha de ser molt compartida» afirma.

L’Ateneu de Maó continuarà amb la línia cultural dels darrers anys, assegura Verdaguer, que com a exemple assenyala el cicle d’economia «que va començar l’any passat i la veritat és que va ser un cicle molt interessant, li hem de donar continuïtat. O els diàlegs amb els escriptors, que també han de continuar, com les taules rodones que organitzam amb el GOB, els cursos de cultura i art, les classes de dibuix i les de música, robòtica, entre altres. Serà una línia molt continuista», assenyala.

Verdaguer també anuncia la modificació puntual dels estatuts de l’Ateneu, una per adaptar-los al funcionament real de l’entitat, donat que no contemplen l’actual junta executiva formada per només sis vocals per agilitzar la gestió diària, i, per altra banda, ampliar el termini d’una setmana per a la renovació de la presidència de l’entitat, per tal de donar més participació democràtica als socis.