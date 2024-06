Les sales polivalents I i II del Convent de Sant Diego d’Alaior acollirà a partir del pròxim dia 16 de juliol i fins a l’1 de setembre l’exposició «East to West», dels fotògrafs documentalistes Christelle Enquist i Jorge Delgado-Ureña. La mostra està formada per 107 fotografies, tant a color com en blanc i negre, i és el treball de set anys viatjant pel món.

«És com recórrer i descobrir el món a través de la fotografia, l’exposició està muntada com si vas de l’est cap a l’oest passant per l’Índia, Nepal, Turquia, Iraq, Marroc, Espanya, en concret Menorca, Cuba i Estats Units», assegura Christelle Enquist, nascuda a Singapur, de pare suec i mare menorquina.

Els fotògrafs Christelle Enquist i Jorge Delgado-Ureña han viatjat arreu del món per captar el centenar d’imatges.

«East to West» és un viatge al voltant del món a través de la fotografia i la mirada particular de la parella formada per Christelle Enquist i Jorge Delgado-Ureña, dos fotògrafs especialitzats en fotografia documental i de viatge que el 2016 van obrir la seva pròpia empresa, The Raw Society, enfocada en temes educatius, per la qual cosa actuen com a mentors per a més de 250 fotògrafs repartits arreu del món.

Amb aquesta mostra, que s’inaugura dia 16 de juliol, a les 19 hores, serà la primera vegada que s’exposa la totalitat del projecte «East to West», elegint per a la seva estrena l’illa on resideixen des de fa trens anys. Una hora després de la inauguració, hi haurà un col·loqui en el chill out de LÔAC amb la participació dels dos fotògrafs i el públic assistent.

Una de les imatges de l'exposició.

Menorca

Les fotografies estan agrupades per països, cada una té les seves coordenades i escanejant-les es pot veure exactament on es van fer amb Google Maps. Les mides de les fotografies són des de 20x30 cm, que és una mida estàndard, fins a 70x90 cm.

Precisament, les fotografies corresponents a Espanya estan fetes a Menorca, «hi ha fotografies un poc més abstractes, una és de Binibèquer Vell, però que no és la típica, també n’hi ha unes quantes que van sortir en una revista sobre les festes de Sant Joan de Ciutadella, perquè vam fer tot un documental de Sant Joan des del moment en què s’inscriuen els cavallers fins al darrer dia, també hi ha la Setmana Santa, són bastant variades», assegura Enquist que, per altra banda, apunta que són dos fotògrafs que normalment utilitzen el color, però que «en alguns casos els països ens han cridat per treballar en blanc i negre i ho hem volgut deixar així. És apropar la fotografia un poc a tot el món, que no sigui una cosa que sigui inaccessible i que tothom ho pugui disfrutar un poc com ho disfrutam noltros i entendre també la feina del fotògraf documentalista o viatger».

Les fotografies corresponents a Espanya estan fetes a Menorca.

Trajectòria

Christelle Enquist ha publicat les seves fotografies a «National Geographic España» i «Women Street Photographers», havent exposat a Austràlia, Bèlgica, Estats Units i Nepal, mentre que Jorge Delgado-Ureña el 2020 va documentar la pandèmia de la covid-19, amb la labor de descontaminació de l’Exèrcit espanyol, per encàrrec de National Geographic i ha publicat en nombroses revistes nacionals i internacionals, a més d’haver exposat a Alemanya, Regne Unit, Estats Units, Espanya i Nepal.