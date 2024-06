«Ferreries (Episodi Simfònic)» és la peça original destinada al poble i que sonarà en els instruments de la Banda de Música de Ferreries els dies 6 i 7 de juliol, sota la batuta del mateix compositor, Ferrer Ferran, reconegut internacionalment.

Ferrer Ferran, nom artístic de Fernando Ferrer Martínez (València, 1966), a més de compositor, director musical i pianista, ha creat aquesta peça simfònica de 20 minuts inspirat en les particularitats, trets diferencials, culturals i paisatgístics de Ferreries. La Banda de Música està treballant les seves partitures des de fa mesos amb el director de la formació, Josep Agustí Colom, preparant el terreny per a l’estrena en mans del compositor. Ferrer Ferran arriba uns dies abans dels concerts, el temps just per fer uns quants assajos amb els músics i perfilar-la abans de l’estrena... que serà mundial.

La creació musical, de gran envergadura i dificultat, presenta diferents elements molt emotius. Aquesta és, explica, la seva principal intenció: emocionar. I no només a ferreriencs i ferrerienques, sinó a qualsevol que l’escolti i des de qualsevol lloc. De fet, la intenció de Ferrer Ferran és dur aquesta peça a altres escenaris internacionals, com Argentina, el seu següent escenari musical aquest estiu, després de la població menorquina.

La peça té clarament la firma o el segell de Ferreries, explica Ferrer Ferran, amb notes musicals en el tema principal, i que es repeteix al llarg de tota la composició, que surten de les lletres del nom, segons la nomenclatura anglesa (Fa, Mi, Re...). Quelcom únic, precisa. I de la mateixa manera, incorpora part de les melodies que formen part de la història del poble, com el «Jaleo de Ferreries» que sona per Sant Bartomeu.

El compositor, director musical i pianista Ferrer Ferran.

Aquesta banda ha interpretat ja en diferents moments creacions de Ferrer Ferran, com «Safari» i «Santa Claus», a proposta del director Josep Agustí Colom, amb qui comparteix vincle professional d’ençà coincidiren amb l’agrupació musical de Cullera, a València.

Sobre l’assaig dels músics abans de l’estrena de «Ferreries» amb el compositor, Ferrer Ferran explica que és quelcom molt necessari, donat que, encara que li consta que Josep Agustí Colom està fent una gran tasca preparant la peça, ell, com a creador, és qui la coneix de base i sap exactament com vol que soni.

Aquesta setmana s’ha presentat ja el cartell dels dos concerts de la peça simfònica amb el nom del poble, que es farà a la terrassa de l’Auditori els dos dies, dissabte 6 i diumenge 7 de juliol a les 21 h.