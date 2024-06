El gran pensador Ramón Andrés arribarà a l’Illa el pròxim mes de setembre per protagonitzar un dels seminaris d’estiu de Talleres Islados, els quals consisteixen en unes jornades de convivència entre l’autor seleccionat per a l’ocasió i aquells lectors interessats en la seva obra.

Aquesta vegada, el curs, que rep el nom «La música que pensa» es durà a terme a l’espectacular casa de camp de Binicalsitx, una antiga escola rural al terme municipal de Ferreries. Del 12 al 15 de setembre, els assistens podran participar a una sèrie d’activitats variades juntament amb Ramón Andrés. Encara no s’han detallat quines seran, però des de l’organització informen que entre elles s’inclou una excursió a Cala Mitjana, ja que «no hi ha millor lloc per donar algunes classes que sota els pins i davant la mar».

Sobre l’autor

El divendres 12 de juliol és la data límit per inscriure’s al seminari enfocat en la figura de Ramón Andrés, nascut a Pamplona l’any 1955.

Membre de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi des del 2018, Andrés és l’autor de nombrosos llibres, com «Diccionario de música, mitología, magia y religión», «El mundo en el oído» o «Filosofía y consuelo de la música», entre altres. La qualitat de la seva obra l’ha portat a guanyar el Premi Príncep de Viana de Cultura l’any 2015 i el Premi Nacional de la Crítica de Poesia el 2020.

Molt relacionat amb el món de la filosofia i la música, Andrés assegura que la música «representa, des de la seva aparició a Occident, un instrument de pensament, una autèntica sophia, és a dir, una saviesa». Divagant sobre ambdós temes, l’escriptor navarrès convida el lector a reflexionar i explorar sobre «dos llenguatges de diferent naturalesa, però que cerquen la sinceritat dels fets i la realitat».