L’orquestra del Grup Filharmònic de l’Ateneu de Maó interpreta aquest cap de setmana, a l’Auditori de Ferreries i a l’Orfeó Maonès, a Maó, la coneguda «Simfonia del Nou Món», de Dvorák. Una proposta musical de qualitat que s’ofereix a un preu molt popular per arribar al màxim nombre de gent possible, ja que la música clàssica no sempre està a l’abast de totes les butxaques, segons assenyala el Grup Filharmònic.

L’única orquestra amateur de Menorca ha començat l’estiu afrontant un dels majors reptes de la seva trajectòria centenària: interpretar una de les obres més conegudes del repertori modern, la «Simfonia nombre 9 en mi menor» del compositor nacionalista txec Antonín Dvorák. Popularitzada com la «Simfonia del Nou Món», va ser escrita entre el 10 de gener i el 24 de maig de 1893, quan Dvorák era als Estats Units dirigint el Conservatori Nacional de Música de Nova York. Es va estrenar aquell mateix any al Carnegie Hall amb l’Orquestra Filharmònica de Nova York i un aplaudiment generalitzat de la crítica i el públic. La dificultat dels quatre moviments de l’obra no ha fet enrere la formació menorquina, que amb la batuta de Tomàs Rosselló, ofereix una doble sessió d’aquest concert: dissabte dia 29 a les 21 hores a l’Auditori de Ferreries i diumenge 30, també a les 21 hores, a l’Orfeó Maonès. En els dos casos, les entrades es venen a un preu popular d’entre 5 i 7 euros, el que permet apropar la música clàssica al gran públic. Des de 1916 El Grup Filharmònic de l’Ateneu de Maó té els seus orígens el 1916, quan va néixer com una agrupació instrumental de cambra. Cent vuit anys després, aquella iniciativa segueix més viva que mai amb la direcció des de fa quatre anys de Tomàs Rosselló, qui ha impulsat la seva consolidació com a orquestra simfònica.