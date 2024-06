Martina Mendioroz Casasnovas, de Ciutadella, ha estat la guanyadora en la categoria de 3r i 4t de primària del IV Concurs de Dibuix Infantil sobre Protecció Solar, organitzat per l’Associació Espanyola contra el Càncer i el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Balears. Per la seva part, Emma Vilafranca Mora, de Maó ha obtingut el tercer premi en la categoria de 5è i 6è.

El IV Concurs de Dibuix Infantil sobre Protecció Solar ha comptat amb la participació de 1.100 dibuixos d’escolars amb edats compreses entre els 6 i els 12 anys. El jurat, format per les dues entitats organitzadores i un expert extern, va ser l’encarregat de seleccionar els tres millors dibuixos de les tres categories, valorant tant l’originalitat del dibuix com la seva qualitat, tenint en compte l’assimilació dels consells sanitaris sobre la fotoprotecció i solar emesos per ambdues entitats.