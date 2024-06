Quatre dècades donen per ajuntar 40 cantaires a quatre magnífiques veus, solista, grups de rock i grup de corda, i deixar al públic meravellat. La Coral Clau de Sol va fer divendres una actuació espectacular a l’Auditori de Ferreries del projecte new age d’Eric Lévi, de cant gregorià i electrònica, que mescla la música i lletra de caràcter medieval amb sons i melodies del rock, pop i dance. I que demostra que amb bon nivell, tot lliga, tot es pot fusionar. Que la música procura realment aquest oasi emocional al qual es referiren tot just començar dos representants d’aquesta coral ferrerienca, parlant dels inicis, el 1984, d’una trajectòria sòlida en mans de la mateixa direcció de Montse Mercadal durant 25 anys i de la passió i les ganes que hi posen.

Els deu temes de l’espectacle «Era», amb les partitures adaptades a quatre veus que en el seu moment els proporcionà el músic i director anglès Guy Protheroe, es feia en record del concert que ja havia presentat amb molt d’èxit la Coral Clau de Sol l’any 2011. Divendres va ser el plat fort del recital que celebrava els 40 anys de la formació, amb veus molt treballades i la música perfectament combinada. La de tonalitat clàssica, amb els violoncels dels joveníssims i virtuosíssims per a l’ocasió Jana Gener i Jan Pino, i el mateix amb Isona Pino, Gemma Haro, Cayetana Casals i Laura Pons al violí. I la de rock, amb la guitarra elèctrica d’Aram Pino, amb notes realment vibrants, el baix de Carlos Mangado, la bateria de Marc Villalba i els teclats de Mar Vidal i Bep Cardona. Entre aquest marc musical, captivava la veu unificada de sopranos, contralts, tenors i baixos, en les melodies entonades en llengua imaginària, recordant el llatí, i en peces enigmàtiques com «Ameno» o «Enae Volare Mezzo». L’atmosfera, un oasi realment de plaer musical, a la qual traslladaren al nombrós públic assistent, s’havia iniciat amb les peces prèvies «Adiemus» i «Benedictus», de Karl Jenkins, i amb «Northern Lights», d’Ola Gjeilo. Al final, en la part d’homenatges, hi va haver l’especial a la directora Montse Mercadal, pel seu quart de segle consolidant la coral; al president, Ricard Arguimbau, i a dos dels cantants més veterans, Carme Coll i Antoni Guash. El bis del recital el va posar un escenari ple al qual van pujar per sumar-se a la festa membres que al llarg d’aquests 40 anys han format part de la formació Clau de Sol, interpretant la glosa que ha dedicat a la seva història, iniciada amb el nom de Música Viva per Esperança Barceló, l’autor Zès Coll. I que feia palès el «Tothom ben disposat a fer-ne 50 (d’anys)» de la lletra. El mateix recital es fa aquest diumenge al Teatre des Born de Ciutadella amb el músic i facilitador de la interpretació Guy Protheroe de convidat. Dia 7 de juliol el duen a l’Orfeó Maonès, i el 14 de juliol, a l’exterior del Castell de Sant Antoni de Fornells.