Al voltant de les oficines d’Autoritat Portuària de Balears al port de Maó, la Banda de Música de Maó va oferir ahir el seu concert d’estiu davant un nombrós públic que gairebé omplia les cadires habilitades per a l’ocasió.

A més s’hi anaven sumant les persones que passejaven per la zona i es trobaven amb els reconeixibles sons de les interpretacions dirigides per darrera vegada per Miquel Llario, que amb aquest concert tancava la porta a més de tretze anys com a director d’aquesta formació.

Els músics de la Banda de Maó van interpretar una selecció de molt conegudes bandes sonores de pel·lícules, sobretot infantils i d’acció, i adaptacions d’artistes d’èxit internacional.