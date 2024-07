Tot un món de sensacions expressades sobre el llenç al llarg de dos anys de treball i experimentació ha donat com a fruit «Somnis», una col·lecció de seixanta-quatre quadres de diferents formats que l’artista multidisciplinari Julius ofereix en una exposició que durant tot l’estiu penjarà a les parets de l’antic casat senyorial del segle XVIII i avui hotel rural d’Alcaufar Vell, a Sant Lluís. «El meu objectiu amb l’obra exposada és dur als ulls de cada espectador que res és el que sembla, només allò que cada un sent i és capaç d’interpretar», assegura l’artista.

El català de Barcelona Julián Gijón, conegut artísticament com a Julius, resideix des de fa uns nou anys a Menorca, on va deixar enrere tota una vida dedicada al món de la moda i fent muntatges per al teatre i el cinema per iniciar una carrera artística en el món de la pintura que fins llavores només avui gaudit de forma esporàdica al llarg de la seva anterior carrera professional.

Neteja mental

Després d’un parell d’anys «de fer una neteja mental, viure una mica al camp i retirat de tot», com assegura Julius, l’artista va concentrar la seva vida en la pintura i la setmana passada va presentar «Somnis», una exposició que reflecteix tres etapes -somnis despullats, somnis adormits i somnis desperts- a través del subconscient per plasmar tots els seus somnis i dur-los al conscient, en què cada persona els interpreta des de la seva individualitat i sentiments. «Viure moments de tempesta i efusivitat emocionals em van transportar a la recerca del meu jo més irracional per buidar els meus pensaments en una plasmació pictòrica de tot el que necessitava acceptar o eliminar de la meva ment», apunta.

Amb els seus quadres, Julius vol plasmar les seves emocions i sensacions, però no pretén que l’espectador assumeixi els seus arguments, sinó que cada un ho interioritzi i ho interpreti a la seva manera. «Jo tenc la meva interpretació, però després cada persona que mira els quadres veu una història diferent, cada un els interpreta de la seva manera, segons el seu estat anímic del moment. Jo ho he pintat segons els sentiments del moment concret, però realment el que intent traslladar és que cada persona quan mira les obres és traslladar a un altre món que no és el conscient, sinó a l’inconscient que no el tenim present sempre. Quan es mira l’obra cada un es fica dins el quadre, deixa el que és racional».

Materials

En cada una de les tres etapes, Julius utilitza diferents materials per a plasmar els seus somnis sobre el llenç. Així, als somnis despullats el pòsit del cafè marca una etapa més conflictiva emocionalment; a somnis adormits la tinta de calamar marca el procés d’un despertar del subconscient; i a somnis desperts els pigments daurats deixondeixen el final d’un alliberament del subconscient. L’artista no cerca únicament agradar a l’espectador amb els seus quadres, sinó que la provocació és un dels seus reptes, «El quadre no sempre agrada, pot agradar o no, però sempre desperta uns sentiments. Aquesta obra és una provocació al somni per despertar la ment i obrir-la i ficar-te dins ella», subratlla.