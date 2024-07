Després de l’èxit collit en la primera funció del dissabte, el Teatre Principal va tornar a penjar el cartell d’entrades esgotades en la nit d’ahir per a acollir la segona funció de la Nit de Dansa organitzada per l’Escola de Dansa Ute Dahl, la qual celebra d’aquesta manera el seu 50è aniversari.

Una vegada tots els assistents s’havien acomodat als seus seients, el públic va emprendre un viatge per diferents èpoques, estils i zones amb l’entrada en escena d’algunes ballarines camuflades entre els espectadors que van sortir disparades cap a l’escenari.

Els participants lluïen, tots ells, uns vestuaris espectaculars que canviaven en un vist i no vist per transportar-se a una època distinta d’un moment a un altre. Al mateix temps, l’agilitat per passar d’interpretar una coreografia clàssica digna de Moulin Rouge a adaptar l’estil del hip-hop originat al Bronx era força admirable.

Els convidats

Com a artistes convidats, Carmen Caballero i Marc Riera, entre altres, van oferir alguns moments de ballet i flamenc per acabar d’arrodonir una vetllada molt emotiva dedicada a la dansa.

El repertori de vestuari mostrat pels ballarins va suposar una més que grata sorpresa per al públic, adaptant-se d’una forma brillant a cada època i estil. | Katerina Pu

De fet, en certs instants es van arribar a donar algunes demostracions en les quals es fusionaven alguns estils que, tot i semblar contraposats, la combinació era efectuada amb tal precisió pels artistes que deixava al públic amb la boca oberta. El teatre musical o la dansa contemporània també van tenir lloc a un espectacle que va acabar per dalt de tot amb una actuació musical en directe. En definitiva, tot un cant a la vida.