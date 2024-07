El Recinte Firal des Mercadal viurà aquest dimarts vespre, a les 21.30 hores, el primer dels dos concerts d’aquesta setmana que amb el nom de «Binigaus Simfònic» oferiran la Banda de Música des Mercadal, la Banda de Música des Migjorn Gran i el grup The Binigaus Band, amb la direcció musical de Litus Arguimbau i Tomàs Rosselló. El segon concert, que també comptarà com el d’aquest dimartsi amb la participació d’uns 120 músics, tindrà lloc aquest dissabte al camp municipal de futbol des Migjorn Gran.

El concert és una versió simfònica de la música de The Binigaus Band, concretament una selecció de les vint-i-quatre cançons més conegudes i representatives de The Binigaus Band, amb una durada més o manco d’una hora i mitja, ha estat una mica difícil aquesta selecció perquè tenen molt de repertori.

La presentació dels dos concerts de «Binigaus Simfònic» va tenir lloc aquest dilluns al Recinte Firal des Mercadal | Josep Bagur Gomila

Aquest projecte musical va néixer fa un parell d’anys, quan es va plantejar convertir la música de The Binigaus Band en format simfònic amb bandes de música, que és un format bastant comú dels grups de rock o pop més famosos dels darres quaranta o cinquanta anys, com Pink Floyd, U2, Metallica o Queen, per exemple.

Els arranjaments musicals han anat a càrrec dels directors de les bandes de música des Mercadal i des Migjorn Gran, Litus Arguimbau i Tomàs Roselló, respectivament, que han treballat conjuntament amb Pere Pelegrí. Els assajos de cada banda pel seu compte van començar el passat mes de gener i des de fa un parell de mesos que s’han fet conjuntament a la Sala Multifuncional des Mercadal també amb The Binigaus Band, per a la seva estrena aquest dimarts as Mercadal.

Presentació

La presentació del concert «Binigaus Simfònic», que en paraules dels seus organitzadors promet convertir-se en un dels esdeveniments més destacats de l’estiu, va tenir lloc aquest dilluns i va comptar amb la participació del cantant del grup, Nicolás Gomila, els directors de les bandes des Mercadal, Litus Arguimbau, i des Migjorn Gran, Tomàs Rosselló, el batle des Mercadal, Joan Palliser, i la batlessa des Migjorn Gran, Antònia Camps Florit.