«La dama de Constantinoble», la fèrvida i emocionant novel·la del prolífic escriptor Pau Faner, aconsegueix traslladar els lectors a un món de realisme màgic on reflecteix l’assalt dels turcs de 1558 a una Ciutadella somiada.

El relat és birbillejat a través dels ulls de Sola, una jove que és captivada després de la mort dels seus familiars, on també perd la pista del seu germà petit.

Després del rotund èxit inicial, l’obra va arribar a la segona edició pels entusiastes lectors i, així com defensa l’autor «Ha obtingut una gran acollida. El públic la llegeix fins al final, fins i tot la que no acostuma a llegir», explica Faner, amb satisfacció. Aquesta gran rebuda ha provocat el trencament de barreres tradicionals per donar forma i color a la seva versió en digital. També s’està preparant una traducció al castellà que el mateix Pau Faner ja té escrita. Només hi manca el vistiplau de l’editorial La campana, del grup internacional Penguin Ramdom House.

El llibre ha estat presentat a diferents indrets de les Balears i Catalunya, concretament a Ciutadella, Ferreries, Alaior, Maó, Palma, Eivissa, Barcelona i Girona. A cada presentació el públic ha pogut gaudir de la presència i les reflexions de Pau Faner, moltes vegades acompanyat per altres pilars de la literatura catalana, com l’escriptora Maite Salord i el poeta Ponç Pons.

Els ponents van compartir les seves reflexions envers l’obra, establint un enriquidor diàleg amb els assistents, prosseguit d’una firma dels exemplars.

Actualment, l’autor de «La dama de Constantinoble» i altres títols destacats com «Flor de sal», «Contes menorquins», «Fins al cel» o «L’amor del capità Gavina» està preparant la seva pròxima novel·la. Faner, discret, només avança que tractarà la infantesa amb un estil de realisme màgic que recuperarà l’essència dels anys seixanta a una illa, possiblement una bella Menorca.