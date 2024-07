Fotogalería

El Recinte Firal des Mercadal va acollir dimarts a les 21.30 hores el concert ‘Binigaus Simfònic’ amb la participació de les bandes de música des Mercadal i The Binigaus Band. El concert va consistir en una versió simfònica de la música de The Binigaus Band, concretament una selecció de les vint-i-quatre cançons més conegudes i representatives de la banda, amb una durada més o manco d’una hora i mitja. El segon concert, que també comptarà com el de dimarts amb la participació d’uns 120 músics, tindrà lloc aquest dissabte al camp municipal de futbol des Migjorn Gran.