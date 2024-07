Cinc anys després del seu darrer concert a l’Illa, concretament l’agost de 2019 al Recinte Firal des Mercadal, el grup de rock català Sopa de Cabra torna demà al mateix escenari, on farà el segon concert de la seva gira d’estiu «Ànima», que avui enceta als Jardins del Palau de Pedralbes, a Barcelona. «Ànima» és també el nou disc que es presentarà el pròxim mes de novembre.

Avui concert a Barcelona i demà a Menorca, ni un sol dia de descans.

—Vindrem a Menorca sense dormir, esper que els menorquins sigueu comprensius amb Sopa de Cabra perquè ens posen uns horaris que són impossibles. Esper que ho farem bé, perquè no ens en queda una altra, a veure si almenys podem fer mitja hora de migdiada.

Què és «Ànima»?

—«Ànima» és essència, és el que queda quan et treus el que no és important, com quan vas treient capes fins a trobar allò del qual no en pots prescindir, perquè per nosaltres açò és «Ànima». El novembre traurem el nou disc, de moment hem tret dues cançons, en tenim alguna altra d’enregistrada i estem acabant d’enregistrar aquest estiu algunes de les cançons que ens falten, n’hi ha que estan en procés de composició, perquè ho estem fent amb altres artistes. No és un disc de col·laboració, sinó que és un disc en el qual pràcticament cada cançó l’hem parit amb algú altre que li ha semblat bé i amb qui evidentment connectes.

Qui són és els artistes?

—Hem tret una cançó amb el Triquell, que és un jove artista d’aquí, de Catalunya [es refereix a Francesc Fuentes i Triquell, conegut artísticament com a Triquell], amb un talent enorme, amb un futur molt potent, penso, persona molt autoexigent i amb moltes qualitats, i una altra cançó amb la cantant Beth, amb la qual hem treballat altres vegades, però no en aquest nivell, som companys de viatge de fa molts anys.

Quin repertori fareu demà as Mercadal?

—El disc tindrà unes vuit cançons, de les quals cantem «Que et vagi bé», que al disc ens acompanya el Triquell, i «Temps de sega», que és amb la Beth, mentre que la resta són cançons del nostre repertori, en tenim unes dues-centes o més, n’hi ha algunes que la gent vol escoltar inevitablement, de les quals estem molt orgullosos i, per tant, la gent podrà escoltar i cantar amb nosaltres les cançons que coneix més. Venim de fer la gira dels trenta anys del disc «Ben endins»; per tant, ara ve un canvi de pantalla, podríem dir.

Quina durada tindrà aquesta gira?

—Una quantitat voluntàriament i relativament limitada de concerts, són set concerts els que farem des d’avui fins al darrer el 10 d’agost. Ho fem així per després tancar-nos per acabar el disc que volem treure el novembre. Però des de febrer o març d’enguany estem amb «Ànima»; per tant portem mesos amb el projecte i amb aquest esperit farem el concert, estem elaborant el repertori per mostrar molts més matisos i sense deixar de banda les cançons nostres més emblemàtiques.

Una gira curta però molt intensa.

—Fem assajos de dotze hores cada dia i és una autèntica pallissa, ahir va ser el meu dia de descans per poder estar avui més fresc al concert de Barcelona.

El darrer treball discogràfic va ser «La gran onada», com ha funcionat?

—En aquest disc vam ser visionaris, va sortir el febrer de 2020, un mes abans de la pandèmia de la covid-19, vam avisar a tothom que venia la gran onada. Per cert, el primer concert de la gira era el 14 de març, el dia que van declarar l’estat d’alarma, ens vam sincronitzar absolutament amb això. Va ser un desastre monumental, un disc sense gira, vam tenir temps de gravar un directe al nostre compte a les runes d’Empúries, ens sentíem profètics en aquest moment: la gran onada, un concert a unes runes... encara estem pagant el crèdit de tot allò, va ser una desfeta monumental, d’aquelles que en altres condicions potser plegues, però aquí estem, amb moltes ganes de continuar endavant.

Què representa per a Sopa de Cabra tocar a Menorca, una illa petita i amb una població molt limitada?

—La veritat és que venir a tocar a Menorca és un regal per a nosaltres, no és fàcil viatjar fins a l’Illa, és una oportunitat, poder veure els amics que no veiem prou sovint.