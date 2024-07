El Teatre des Born, de Ciutadella, va acollir el passat dijous la representació de «Tanatologia», de Xavier Uriz, una de les grans propostes de la programació estiuenca del coliseu ciutadellenc en una producció del Teatre Principal de Palma i amb la direcció de Carlota Ferrer.

Després de l’èxit aconseguit al mateix Teatre Principal de Palma i també al Teatre Nacional de Catalunya, l’obra «Tanatologia» va posar sobre l’escenari la temàtica del suïcidi, la identitat i la memòria, en el marc d’una reflexió sobre la vida i la mort, que agafa vida amb la performance, la dansa, la música, la llum i el so.

Carlota Ferrer ha estat la responsable de dirigir el text de Xavier Uriz que va guanyar el XPremi Llorenç Moyà de Teatre de Binissalem. «Tanatologia» arranca amb la creació per part del Govern d’una Divisió Nacional de Psicotanalògics, formada per experts per decidir qui es pot suïcidar i qui no, que combatrà l’augment de les morts voluntàries que han adquirit categoria de pandèmia.