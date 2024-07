El próximo martes, a las 19 horas, se inaugura en el Convent de Sant Diego Centre Cultural de Alaior la exposición «East to West», un viaje por el mundo a través de las fotografías de Christelle Enquist y Jorge Delgado-Ureña.

La exposición cuenta con 107 imágenes tomadas en países como India, Nepal, Turquía, Irak, España, Marruecos, Cuba y Estados Unidos. Será la primera vez que la totalidad del proyecto «East to West» se exponga y la pareja de fotógrafos ha querido inaugurarlo en Menorca, la isla que los ha acogido y donde residen desde hace tres años.

Nacida en Singapur, de madre menorquina y padre sueco, Christelle Enquist siempre ha tenido pasión por viajar y descubrir el mundo. Sin embargo, no fue hasta 2016, tras dejar atrás su carrera en publicidad, que descubrió la fotografía. «Un idioma que me ayuda a comunicarme y conectarme con el mundo cuando las palabras no son suficientes», señala.