Una versión del tema «Strings must go on» se encargó de cerrar el pasado fin de semana el concierto ofrecido en el Claustre del Museu de Menorca, el colofón a otra exitosa edición del curso de instrumentos de cuerda MenorcaStrings. «Un proyecto didáctico y enriquecedor», según sus responsables, que un año más se ha desarrollado bajo la dirección de la violinista menorquina Assumpta Pons.

El evento cultural organizado por Joventuts Musicals de Maó que este año se ha llevado a cabo en la sede del Ateneu de Maó con la colaboración de la Fundació Reynolds. Un encuentro en el que el principal objetivo ha vuelto a ser el de apoyar a los jóvenes estudiantes de instrumentos como el violín, viola, violonchelo y contrabajo, y dar acceso a proyectos educativos. Imagen del concierto de clausura en el Museu de Menorca Un curso, destacan sus promotores, que ofrece la posibilidad de recibir clases de música en un entorno diferente al habitual, «en un ambiente motivador y creativo», y que permite conocer nuevas maneras de compartir experiencias con otros jóvenes y aprender de destacados profesores. Además de la propia Pons, MenorcaStrings ha contado este año con otros maestros destacados: Laura Salcedo (violinista y solista de la Orquesta Nacional de España), Pau Marquès (violonchelista), Maria Servera (contrabajista) y Alba Sintes (bailarina y coreógrafa). Durante el curso se han realizado clases individuales de instrumento, así como clases de música de cámara, colectivas y de orquesta, y también de conciencia corporal. Además del concierto de clausura en el Museu, la Fundació Reynolds también acogió recitales de grupos de cámara. Un curso, en resumen, que ha dado pie «a la diversión, amistad y aprendizaje», destacan.