El bisbe Gerard beneirà avui divendres capvespre a les 20.30 hores el renovat orgue de la parròquia de Sant Cristòfol, des Migjorn Gran, en un acte que tindrà lloc a partir de les 20.30 hores i que també inclou un concert a càrrec de l’organista Tomé Olives. L’orgue, que els anys noranta del segle XX va començar a construir l’orguener Joan Bosco Andreu i que no s’havia acabat, ha estat objecte d’uns treballs a càrrec del constructor d’orgues Albert Blancafort amb la incorporació d’un segon teclat, per la qual cosa passa de tenir 12 registres i uns 250 tubs a tenir 25 registres i prop de 1.000 tubs.

Els treballs d’ampliació de l’orgue van començar el setembre de 2023 amb la construcció de les peces més importants al taller Blancafort, als peus de la muntanya de Montserrat a Barcelona, que van continuar amb la incorporació de les referides peces, l’ajustament dels mecanismes i la darrera part que s’ha fet aquesta setmana ha estat ajustar els tubs, el so de l’orgue, «tot i que ara l’orgue tindrà prop de 1.000, encara en faltaran uns 400 per instal·lar perquè sigui el projecte complet», assegura Albert Blancafort.

Després d’un llarg període d’anys en què el projecte va quedar aturat, ara ha estat impulsat de nou per una comissió de la parròquia de Sant Cristòfol, amb el treball de Blancafort i el seguiment de Joan Bosco Andreu, tot i que encara no quedarà acabat del tot. «La part que va construir en Bosco i estava acabada és un cos que se’n diu ‘cadireta’, un cos petit que penja de la barana, i la caixa gran de l’orgue. Aquest té dos teclats, el primer teclat que és la cadireta la va fer en Bosco, i el segon teclat, que se’n diu orgue major. L’orgue major conté els registres més grans i de sonoritat més típica d’orgue, com poden ser el flautat, l’octava, la quinzena i els plens que són els que li donen aquell so d’orgue que tots coneixem i que fins ara no tenia, tenia sons més petits», assenyala Blancafort.

Concert

L’organista Tomé Olives interpretarà cançons d’entre els segles XVI i XIX amb el següent repertori:«Pavana Italiana», d’A. de Cabezón; «Tiento sobre la lletania del pas de la Verge», de P. Bruna; «Sonata», de R. Carnicer; «Adagio», de Mozart; «Sarabanda i variacions», de Haendel; «Lo ballo della’intorcia», d’A. Valente; «Aria en ReM», de Bach; «Sanctus de la missa alemana», de Schubert; i de Tomé Olives «Katarsis» (Plasti&co, La barca de la ilusión, Nunca más, La erupción, Jauría humana); «Capseta de música», i «Céltica».