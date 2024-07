Vint anys després d’haver posat la primera pedra el 2004 i a punt de celebrar enguany la dinovena edició, Illanvers només ha faltat una vegada a la gran cita anual de la poesia, la música i la pintura. L’any d’absència no va ser el 2020, que fins i tot la trobada literària va guanyar a la pandèmia de la covid-19 en un acte celebrat a la Mola i amb les mesures sanitàries adients, sinó el 2014 davant la falta de suport per part del Consell insular.

La dinovena edició d’Illanvers es celebrarà els pròxims dies 2 i 3 d’agost a Alaior i Fornells, respectivament, obrirà al Claustre del Convent de Sant Diego i tancarà al Castell de Sant Antoni, per fornir dues jornades de poesia, música i pintura amb la coordinació de Pere Gomila i Llucia Palliser i l’organització del departament de Cultura de la institució insular.

Enguany, els poetes participants són els menorquins Carme Cloquells i Damià Rotger, els mallorquins Miquel Àngel Adrover i Pep Lluís Aguiló, la valenciana Noèlia Díaz Vicedo i la catalana Marta Pérez i Sierra. També es farà present la poesia de Vicent Andrés Estellés (1924-1993) a través de la veu de l’actor migjorner Àlvar Triay, mentre que la pinzellada en directe serà de Jordi Cárdenas i les melodies a càrrec de Curro Rodríguez i Andreu Menorca, de Balearic Guitar Foundation.

Trajectòria

Illanvers ha tingut dues etapes, la primera de 2004 a 2013, el 2014 no es va celebrar, el 2015 es va fer una antologia de les edicions anteriors i el 2016 va començar una segona etapa fins avui dia.

«Illanvers va néixer gràcies a la iniciativa de Paco Bagur, de Traginada, que en una ocasió després de l’homenatge al grup folk per part de Subaida va suggerir reprendre els recitals de poesia que s’havien fet els anys setanta, en aquell moment érem Sergi Cleofé i jo mateix i li vam dir que la idea estava bé, ell va anar a proposar-ho al Consell insular que ho va acceptar. Vam tenir la idea de fer només un recital, però davant l’èxit obtingut ens va empènyer a fer-ho cada any. Els dos primers recitals es va fer a la Torre de Fornells, el primer amb la participació de tretze poetes de Menorca, era un lloc fantàstic, però molt ventós, sempre teníem problemes i vam decidir canviar de lloc», recorda Pere Gomila.

Illanvers ha anat evolucionant en diferents aspectes, «el primer any vam repartir els poemes fotocopiats, ara ja es fa amb els llibrets Xibau. Abans projectaven imatges de pintures a una pantalla que anessin bé amb els poemes i a partir de 2016 hi ha un artista que pinta en directe, a més d’un actor o actriu per recitar poetes patrimonials, aprofitant els aniversaris de naixement o mort per recordar-los. Fins a la desena edició el 2013 només van ser poetes menorquins, a partir de 2016 vam convidar poetes d’altres illes i des de l’any passat també poetes d’altres territoris, donant una visió completa de la poesia en llengua catalana», subratlla Gomila.