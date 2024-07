El baix Simón Orfila, la soprano Serena Sáenz i el tenor Gian Luca Pasolini, amb Antoni Pons Morlà al piano i a la direcció d’orquestra, protagonitzaran demà, a les 21.30 hores, el XXVI Concert Líric d’Alaior que es celebrarà a l’església de Santa Eulàlia.

«Tindrà una primera part digue’m ‘seriosa’ d’òpera i una segona ja més de sarsuela, cançó menorquina, cançó napolitana, duets i com sempre en els bisos hi haurà sorpreses i novetats. M’agrada fer un concert per gent que és entesa en òpera i per molta gent jove i no tan jove que no va a l’òpera, però que ve al concert de Sant Llorenç i que es pugui trobar amb cançons més populars», assegura Simón Orfila, organitzador del concert amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alaior.

El batle José Luis Benejam va assegurar que es tracta d’un concert amb un especial significat en el programa de les festes de Sant Llorenç, convertint-se en un dels moments màgics perquè conflueixen la sensibilitat artística i l’amor per la lírica dels alaiorencs, a més d’anunciar que es podrà veure en una pantalla gegant a la Plaça Nova i que és a benefici de l’Associació de Pares TDAH.

«El concert que organitza Simón amb la col·laboració de l’Ajuntament mou a molta gent, però també commou per la bellesa de les veus i de la música, un concert que val la pena conservar-lo i que entre tots sigui cada any més gran», va assegurar.

Convidats

Quant als cantants convidats, Simón Orfila va assenyalar que «he volgut ajuntar un cantant amb una grandíssima carrera musical, vaig cantar amb ell per primera vegada fa una vintena d’anys i hem tingut una amistat molt estreta, i acaba d’arribar de cantar a la Xina, amb una jove que no és una promesa, sinó una realitat, és una soprano espectacular que fa dos dies va cantar amb Plácido Domingo. I Antoni Pons Morlà, sempre dispost a orquestrar les partitures i fent moltes hores de feina per enllestir-lo».

Orfila va destacar el suport de l’Ajuntament d’Alaior al llarg d’aquests anys, «sempre dic el mateix, aquest concert l’organitzaré sempre que s’ompli de gent, quan als dos o tres dies de sortir a la venda les entrades estigui quasi tot exhaurit és el que a jo m’impulsa a seguir fent aquests concerts. Molta gent gran que és molt aficionada a l’òpera i a la sarsuela que m’aturen pel carrer i me diuen ‘si no fos pel concert, jo no podria escoltar òpera i sarsuela’, n’hi ha que no poden sortir d’Alaior ni tampoc de l’Illa, tot açò em fa molt feliç i ja són vint-i-sis anys. Enguany hem tornat a l’església i als inicis per llevar la megafonia, a la gent que és aficionada a la lírica els agrada més la veu en directe», va assegurar.

Per la seva part, Serena Sáenz, amb segona residència familiar a l’Illa, va dir que es sentia menorquina, encara que era nascuda a Barcelona, i que sempre havia estiuejat a l’Illa. «He vist uns quants d’aquests concerts a Alaior que porten fent-se vint-i-cinc anys i finalment es farà realitat poder cantar aquí amb en Simón, estic superagraïda, perquè mai hem cantat junts sobre l’escenari, aquí farem el debut», va afirmar.