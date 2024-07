El número 102, correspondiente a 2023, de la histórica «Revista de Menorca» ya está editado en formato físico. La versión digital de cuyos contenidos se podía disfrutar hasta ahora on line tiene ahora su edición en papel, destinada a suscriptores y coleccionistas. La revista se podrá encontrar también en las estanterías de las bibliotecas de la Isla y las de las librerías especializadas.

La publicación, que editan conjuntamente el Ateneu de Maó y el Institut Menorquí s’Estudis, consta de 282 páginas, entre las que sus responsables destacan el monográfico destinado a poner un poco de luz a la historia medieval de Menorca, una iniciativa que tuvo su punto de partida en el seminario que el profesor Jordi Saura Nadal dirigió en el Ateneu en 2022.

El estudioso de la Universitat de Barcelona es precisamente la persona encargada de escribir la introducción del monográfico, que lleva por título «Per una història medieval de Menorca» y como subtítulo «Un punt de partida a través de les fonts». En dicho artículo, el historiador menorquín sostiene que conocer el patrimonio documental y arqueológico medieval y moderno y ponerlo a disposición de todos los investigadores, así como el público en general, tendría que ser «un imperativo ineludible para los especialistas y las principales instituciones políticas y culturales del territorio».

En ese sentido, recuerda que en el terreno arqueológico, la existencia de un legado prehistórico monumental como el que el año pasado fue declarado patrimonio mundial por la Unesco, «ha forjado la arqueología local, menos interesada en el estudio de un patrimonio medieval ciertamente menor».

El primer Seminari d’Història Medieval nació con el objetivo de ampliar el conocimiento de un periodo histórico muy poco conocido por la sociedad insular, tarea que ahora se refuerza con el respaldo de la «Revista de Menorca», publicación que ocupa un espacio central en la cultura local desde 1888 hasta la actualidad.

El monográfico se completa con los siguientes contenidos: «Estat de la qüestió: els estudis medievals a Menorca. Eines i fonts disponibles per al coneixement de l’època», de Jaume Sastre Moll; «El model de conversió de Theodorus de Magona (418). Porta per a la permanència dels jueus a les Balears, fins a l’Almudaina iudaeorum, sota Jaume I (1232)», firmado por Josep Amengual i Batle;«Alqueries andalusines a Menorca. Criteris d’assentament i organització dels habitatges», a cargo de Helena Kirchner; y «La recuperació del passat medieval de les illes als arxius. Els projectes de localització i edició documentals per a Quios, Creta, Rodes i Xipre, un model i una proposta per a Menorca», un artículo de Daniel Duran i Dulet. El propio Saura completa las aportaciones con «Les fonts notarials a la Menorca baixmedieval. Entre la pèrdua documental i les possibilitats de futur».

Otros contenidos

Más allá del monográfico, la revista recoge artículos de otras temáticas a cargo de Nel Martí, Antònia Morey, Andreu Seguí, Pau Sureda y Natalia Rosas-Ramos, además de reseñas firmadas por Diego Dubón Pretus, Ismael Pelegrí y Cristina Rita.

La intención de los editores es ponerse al día con el calendario de publicaciones, es por ello que el objetivo pasa por que el número correspondiente a 2024 se publique antes de final de año.