La actriz menorquina Ana Capella (Maó, 1979), hija de padre andaluz y madre menorquina, se trasladó con seis meses de edad con su familia a Mallorca, donde estuvo hasta los 15 años cuando se trasladó a Inglaterra para realizar los estudios secundarios y la carrera universitaria de Artes Escénicas. Con 23 años se vino de vacaciones a España, donde fijó su residencia y en el verano de 2015 viajó a Nueva York quedándose durante tres años y medio. Actualmente reside en Madrid, suele pasar las vacaciones en Menorca donde reside la familia materna y hace unos días acabó de rodar la película «Ella en mil pedazos», bajo las órdenes del director Ramón Luque, en la que por primera vez interpreta al personaje protagonista, además de ser coguionista y productora ejecutiva.

¿Qué hizo cuando acabó los estudios?

—Cuando acabo la carrera en Londres, vuelvo a Madrid de vacaciones y me quedé viviendo en la capital hasta que me fui a Nueva York. En Madrid seguí formándome, estuve en la Escuela de Cine, trabajé en lo que pude y entre medias he sido profesora de inglés en diferentes academias y también por mi cuenta, tanto en España como en Nueva York.

¿Desde cuándo se dedica al cine?

—No lo sé muy bien (ríe), creo que ha sido ahora realmente, porque aunque llevo toda la vida metiendo la patita en eso, ahí sigo. Vivir, lo que se dice vivir, del cine todavía no he tenido la oportunidad, estoy en ello, es una carrera de fondo. Ahí estoy, nunca lo he dejado y de repente aparecen oportunidades más tarde de lo que esperaba, pero aparecen.

¿Qué trabajos ha hecho en el cine?

—Trabajé con este mismo director, Ramón Luque, en 2010 en la película «Hollywood», también he participado en dos películas en EEUU cuando estuve viviendo allí. El año pasado volvió a contactar conmigo para otro proyecto que no es este que hemos hecho este año, me dijo que estaba buscando una actriz para una película coral, que había pensando en mí, que si me interesaba, nos reunimos y la verdad es que ahí retomamos el contacto y coescribimos un guión finalmente para este proyecto, porque tenía una escaleta del guión que quería hacer, pero quería basar un poco las experiencias personales de los actores protagonistas, él tenía medio guión hecho, el otro medio estaba por desarrollar y, bueno, era un tema que a mí personalmente me gustaba y le pedí si le podía ayudar a desarrollar algunas escenas y finalmente terminamos coescribiendo el guión anterior, la experiencia fue tan bonita que le dije que me encantaría poder seguir escribiendo contigo. Este proyecto está a la espera de financiación

¿Y cuándo surgió «Ella en mil pedazos»?

—Mientras estábamos esperando, estaba deseando ponerse a dirigir ya, a mi me apetecía seguir escribiendo, porque era algo nuevo para mí, había escritos cortos, pero nunca un largometraje y entonces mientras esperábamos financiación decidimos hacer algo de forma distinta, esta vez me dio unas pautas para que fuera yo quien empezara con el guión y él siguió, lo hicimos a la inversa. Esta ha sido mi cuarta película y la primera como protagonista

¿Cuáles fueron esas pautas?

—Eran las tres uves, es decir, que tenía que ser verdad, que tenía que ser valiente y que tenía que reflejar la vida. A partir de esas tres uves me puse y en un fin de semana saqué diecisiete escenas y él eligió las que le funcionaban mejor para crear un hilo narrativo; mientras él hizo eso yo no sabía de qué iba a ir la película más allá de lo que yo había escrito. Cuando lo terminó, me presentó el primer borrador de la película con mis escenas, con las suyas, con los personajes que había creado y a partir de ahí empezamos a desarrollar los dos los siguientes borradores y la verdad es que ha sido un proceso creativo superbonito, muy mágico y de ahí la película que ha salido ahora, porque finalmente hemos hecho la segunda «Ella en mil pedazos» en vez de la primera y es un poco como surgió todo.

¿De qué trata?

—Es un thriller psicológico, un cuento gótico, la acción transcurre mayoritariamente en una clínica psiquiátrica, hay suspense, intriga. Retrata la vida de una mujer a partir de sus experiencias personales, pero también de la salud mental, trata sobre la familia, de traumas personales y del afán de superación, el perdón y el amor propio.

¿Cuándo y dónde se ha rodado?

—Se ha rodado en julio y en tres escenarios distintos, dos en Fuenlabrada, en Madrid, y otro en Valencia. Esta previsto que se proyecte el próximo año.

¿Algún proyecto a la vista?

—Estamos mirando si seguimos con el proyecto anterior al de esta película o si hacemos un nuevo proyecto, pero sobre todo hay que mirar el tema de la financiación, no es fácil hacer una película. La verdad es que ha sido un regalo porque no todos los días me presentan en bandeja la posibilidad de presentar un proyecto propio, de ponerme, como ha hecho Ramón, toda su familia artística a mi disposición y a parte la financiación, jamás hubiera pensado en protagonizar mi propia película