L’èxit obtingut amb el musical «Els Pirates» ha animat al Festival Pedra Viva a reprogramar-lo i, de nou, a Torre Saura, el mateix escenari on es va poder veure l’estiu passat. Les funcions es faran aquest divendres i dissabte.

En la seva nova edició, el Festival Pedra Viva aposta per repetir el muntatge que tant va agradar l’any passat. Un espectacle produït des del mateix festival, fidels a potenciar els propis artistes de l’Illa, reunint un grup d’artistes menorquins, apassionats per les arts escèniques, per a crear un projecte conjunt que pugui enriquir el panorama teatral amb un resultat escènic professional. Tot, amb el ferm compromís de donar visibilitat a l’artista local i als seus joves i nous talents i a posar de manifest la qualitat i la potencialitat cultural que sorgeix a Menorca.

Des del festival afirmen que «ens emociona poder fer realitat aquesta iniciativa que, tot i la feina i els esforços per poder tirar-la endavant, creiem que val la pena». Encara més, «després dels dos sold-outs de l’any passat, repetim l’obra per poder brindar l’experiència a totes aquelles persones que no van poder viure-la i a aquells qui la vulguin repetir».

Canvis

L’obra es repeteix però amb certes modificacions. Continuen Joan Mesquida com a director musical i Mari Genestar en la direcció escènica i, tot i que la majoria d’actors i actrius queden intactes, es produeixen algunes modificacions en el repartiment. Així, hi haurà cares noves com les de Carol Díaz, Maria Moll, Samantha Bagur i Marc Mesquida, així com la de Clara Enrich com a Marta, la protagonista.

Tant la funció de divendres, com la de dissabte, començarà a les 21 hores. Encara hi ha entrades disponibles, a preus que oscil·len entre els 30 i els 45 euros.