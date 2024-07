El flamenc i la copla seran protagonistes en els Fosquets de Lithica d’aquesta setmana, de la mà de «Fl4menca», l’espectacle que reuneix sobre l’escenari a la bailaora Helena Cueto, la veu d’Ana Fernández , la guitarra de Carmen García i la percussió de Romina Vázquez.

Aquesta és una aposta per l’art flamenc i en femení, protagonitzat per les quatre artistes, que arriben a Ciutadella per oferir el seu espectacle. Serà aquest dijous, a les 20.30 hores, a les Pedreres de s’Hostal.

Defensen aquestes quatre artistes que el flamenc implica, en essència, la noció de llibertat i de creativitat. I ho desenvolupen amb un repertori genèticament andalús, obrint un canal a la creació, donant-se la llibertat per expressar-se sense límits, amb caràcter, elegància, finor i força. Són els contrastos que transmeten amb peces tradicionals del flamenc i la copla.

‘Workshop’

Divendres capvespre, Helena Cueto oferirà un taller obert a tots els nivells, per experimentar el moviment del cos, sentir el compàs i l’aire de les buleries. Tot, ballant sense sabates, per sentir el flamenc com un art que uneix cos i ritme, de manera intuitiva i natural, intentant improvisar amb elements i moviments propis del cante i la tradició flamenca.