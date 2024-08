El Teatre Principal de Maó acull aquest dijous, a les 21 hores, la novena edició de la 78 Gala d’Estrelles de la Dansa, organitzat per Alba Estudi de Dansa i la Fundació Rubió amb la Fundació Teatre Principal de Maó, l’Ajuntament de Maó i Consell insular, que permetrà al públic gaudir de peces de dansa espanyola, clàssica, neoclàssica i contemporània. A l’espectacle destaca la participació dels ballarins Kayoko Everhart, Filipa de Castro, Carlos Pinillos, Joaquín de Luz i Héctor Ferrer, el retorn de Sergio Bernal i el debut d’Estela Alonso, Yanier Gómez, Yaman Kelemet i la mallorquina Mar Aguiló.

El ballarí i director de la Companyia Nacional de Dansa, Joaquín de Luz, va assegurar que la gala d’enguany segueix el mateix guió de cada any, amb peces que s’han fet altres vegades, altres que són noves i la creació que faran Héctor Ferrer i Mar Aguiló. «És la novena gala de dansa en deu anys, cada any és un regal per a noltros que ho compartim amb molta gent que és assídua a la gala i és molt gratificant poder acabar la temporada en aquesta la nostra casa adoptiva», va assegurar.

La presentació de la 78 Gala d’Estrelles de la Dansa va tenir lloc a Ca n’Oliver, a Maó. | Katerina Pu

La ballarina Estela Alonso s’estrena en aquesta gala i també a l’Illa i va anunciar que interpretarà dues peces, una amb Joaquín de Luz i l’altra amb Sergio Bernal. «És molt polit poder ballar sempre en temples especials, com el Teatre Principal. Més que una gala de dansa és una reunió d’amics, de companys, el que ho fa encara més especial, a més de ser una manera meravellosa d’acabar la temporada a l’Illa».

El president de la Fundació Rubió, Hipólito Mercadal, va recordar que és el setè any que la Fundació dona suport a la gala i que des del primer moment van veure que era una activitat que tenia futur, per la professionalitat, la il·lusió i les ganes de fer feina de la gent involucrada. Abans de fer-se la gala, excepte les activitats d’algunes escoles de dansa, aquesta era inexistent en una illa per a la música, l’òpera i a sarsuela. «En aquests deu anys i nou gales fetes heu aconseguit posar l’Illa sobre el mapa de la dansa, com a mínim conec vint-i-tres persones que es desplacen a l’Illa expressament des d’Anglaterra i França per veure la gala», va assegurar.

La ballarina i professora Alba Sintes va recordar que Joaquín de Luz va donar suport aquest projecte des del primer moment, «que va néixer de la il·lusió de poder dur la dansa a un altre nivell a l’Illa, una il·lusió que encara perdura, queden moltes coses a fer», va afirmar.

La gerent del Teatre Principal, Nieves Portas, va afegir que la gala fomenta les marques Maó, Menorca, Illes Balears i Espanya, a més de destacar la capacitat que té per treure un públic heterogeni, tant local com visitant. «És un gran luxe acollir la gala de la dansa, que sempre està un poc discriminada, i també fer-ho a l’estiu en què es programen més festivals de caire musical, mentre que el teatre i la dansa, queden un poquet apartats de la programació», va afirmar.

Per la seva part, el batle de Maó, Héctor Pons, va insistir que la gala «facilita que els al·lots i al·lotes tenguin referents en veure a ballarins de primer nivell en el mateix escenari del Teatre en què ells solen actuar durant el final de curs, és un estímul, i que la dansa és una opció de futur, fins i tot professional».