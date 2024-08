Hace ya unas semanas que se hizo pública la colaboración entre la cantante menorquina Chiara Oliver en el nuevo disco de estudio del grupo The Tyets. Y ahora ha trascendido, de la mano de los propios protagonistas, un avance de cómo suena la canción del dúo catalán en la que participa la menorquina.

Tanto Chiara como la cuenta oficial The Tyets han colgado este primer adelanto en Instagram, para que sus seguidores puedan hacerse una idea de cómo será este nuevo tema y sus fans no han dudado en replicarlo en sus redes sociales.

«què he d’esperar per ajuntar menorca amb barcelona?» «quant tardarà en arribar l'estiu que tant ens dona?» pfff se avecina temazo 🔥 un día menos para escuchar la canción del verano 🙌🏼

THE TYETS X CHIARA OLIVER pic.twitter.com/ORoii80c8V — Mari 🍒🪞💋 (@marismiles99) July 31, 2024

En la canción, en catalán, se puede escuchar a Chiara mencionando una vez más a Menorca: «Què he d’esperar per ajuntar Menorca amb Barcelona?», reluciendo así no solo la Isla sino también la ciudad condal, donde la cantante menorquina ha residido en los últimos tiempos.

The Tyets y Menorca

The Tyets es uno de los grupos catalanes más de moda entre los más jóvenes, y entre su repertorio hay una canción dedicada a Menorca.

Además, está previsto que el grupo catalán actúe el próximo 23 de agosto en la Terrassa des Claustre de Maó, y quién sabe si la actuación pueda deparar alguna sorpresa que acabe con Chiara en el escenario para presentar este nuevo tema.