El passat dia 12 de juliol, la família del farmacèutic Ernest Fèlix Bosch, traspassat el 14 de gener d’enguany, va fer donació a l’Institut Menorquí d’Estudis del seu herbari, format per 38 carpetes amb uns 1.000 plecs de mostres de plantes de l’Illa, i una sèrie de llibres de botànica de gran interès. Aficionat a la botànica i a la geologia, el farmacèutic, que també va ser membre de l’IME, va ser un gran coneixedor de la flora local.

Durant el darrers anys l’IME ha rebut donacions de tres col·leccions botàniques, que corresponen al professor Àlvaro Cardona Bendito i als farmacèutics Ernest Fèlix Bosch i Carlos Seguí Chinchilla. De les tres, la col·lecció de Fèlix Bosch és la que conté més carpetes i plecs, fruit de la seva recerca al llarg de cinquanta anys, concretament entre 1970 i 2020, segons apunta David Carreras, director de l’Observatori Socioambiental de Menorca (Obsam).

Vista parcial de l’Herbari General de Menorca | OBSAM

La idea de l’Obsam és incorporar les tres col·leccions de botànica a l’Herbari General de Menorca, una iniciativa que es podria dur a terme a partir del pròxim any contractant una persona, un estudiant, per dur a terme la feina d’inventariar, catalogar i incorporar-lo a la base de dades comunals. «Hem acceptat l’herbari de Fèlix Bosch perquè és un herbari important, amb uns 1.000 plecs, és a dir, una fulla amb la planta i una descripció de la mateixa amb el nom en llatí, lloc concret en què ha estat agafada, la data, la coordenada geogràfica, qui la va agafar i qui va determinar l’espècie», segons David Carreras.

Una altra col·lecció important, tot i que no arriba al nivell de la de Rodríguez Femenías és l’herbari d’Agustí Landino Flores que està dipositat a l’Ateneu de Maó, «aquesta col·lecció particular la vam revisar i vam trobar coses interessants a nivell botànic, espècies que noltros pensavem que només es trobaven en un indret a l’Illa, ell tenia una mostra trobada en un altre lloc. Aquests herbaris particulars no són excepcionals, però estan molt bé per saber determinats detalls i per ampliar el coneixement de la distribució de plantes ja conegudes, normalment no es troben plantes noves, excepte alguns casos com l’herbari de Landino Flores vam trobar qualque espècie que no era coneguda a l’Illa o espècies citades per altres autors que noltros pensàvem que podria ser un error i que Landino Flores no tan sols l’anomenava, sinó que hi havia un plec herbari, que són la demostració física que l’han trobada en un lloc determinat. Després de la bona experiència de l’herbari d’en Landino vam ser conscients de la importància d’aquests herbaris particulars», assenyala Carreras.