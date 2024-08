«Sigue creyendo cosas» és el títol de la nova exposició individual de l’artista multidisciplinari maonès Rafael Timoner formada per cinc sèries de fotografies i una altra sèrie annex que es podrà visitar amb cita prèvia fins al dia 31 d’agost al seu open studio a l’antiga Fàbrica Codina, a Maó. Aquesta mostra fotogràfica pertany a la seva obra inèdita, excepte un llibre d’autor que va exposar l’any 2000 a Palma.

Rafael Timoner recupera una gran quantitat d’obres, bàsicament fotografies, que va fer durant la seva estada a Cuba entre 1999 i 2000, amb la particularitat que les mostra agrupades en cinc sèries i una altra annex i amb el títol de cada una d’elles retolat a la paret on estan penjades a l’espai expositiu: «Sigue creyendo cosas», que a més dona nom a l’exposició: «Sigue creyendo cosas», que a més més dona nom a l’exposicio; «In God we trust»; «Te estoy cazando»; «Te estoy mirando»; «Revolución»; i «Reloaded 2024».

Una vintena de fotolits encapsulats i tractats digitalment forma la sèrie «Sigue creyendo cosas», a partir de les fotografies que Timoner va fer durant unes porquejades a Cuba. Aquesta sèrie està en el seu llibre d’artista que va exposar l’any 2000 a la galeria Biniart, de Palma, que posteriorment va ser finalista dels Premis Ciutat de Palma i que va ser exposada l’any 2001 al Casal Solleric de la capital balear.

L’espai expositiu acull les fotografies de Rafael Timoner arran de la seva estada a Cuba els anys 1999 i 2000 | Klaus Picstar Foto

«In God we trust» és la sèrie de sis imatges, emmarcades amb ferro i metacrilat, que mostra els mercats cubans amb els productes agroalimentaris. La particularitat d’aquestes imatges monocromàtiques és que són vistes a través d’un filtre que és el codi de barres, que contrasta amb els cartonets on està escrit a mà el nom de cada producte amb el seu preu.

Fidel Castro és el protagonista de la tercera sèrie, «Te estoy cazando», formada per dotze fotografies captades del discurs televisat del dictador cubà amb motiu del 40è aniversari de la revolució cubana. Les fotos de la sèria estan exposades formant parelles de manera que en una es reprodueix un text del discurs i en la del costat un text contradictori del mateix discurs.

«Te estoy mirando» està formada per set fotografies fetes per l’artista des del seient de darrere d’un taxi cap al davant, de manera que es pot apreciar els diferents objectes religiosos i d’altres tipus que pengen dins en la part davantera de l’interior del cotxe, a més de poder contemplar el paisatge urbà. En aquest cas, el vidre que cobreix les fotografies no és completament llis, sinó que presenta una superfície tridimensional que ofereix una visió particular de les imatges captades per l’autor.

Un total de 24 fotografies, de format 18x24 cm, forma la sèrie «Revolución» amb una mirada irònica i sarcàstica d’un conjunt de plàtans, imatges que presenten un aspecte decadent pel pas del temps i també per la manipulació de l’artista per aconseguir el resultat final desitjat. La sèrie fotogràfica es complementa amb una petita escultura de plàtans feta amb alumini brillant.

En sis de les 24 fotografies apareix el diari oficial del règim comunista però manyuclat i aixafat, desvirtuant el text i sobre ell la paraula «revolución» en diferents idiomes. Les imatges estan tractades amb tècniques mixtes i envasades al buit.

La sèrie annex s’anomena «Reloaded 2024», és una instal·lació fotogràfica formada per 126 imatges de format normal que pengen d’uns fils en diferents barres. Aquestes fotografies, que mostren una temàtica variada -espais interiors, paisatges, porquejades i la imatge del líder revolucionar cubà- estan treballades amb tècniques mixtes i també envasades al buit.

Trenta anys

Han passat trenta anys de la darrera exposició individual de Rafael Timoner a l’Illa, que va ser el 1994 a la galeria Artara, de Maó, encara que ha participat en algunes col·lectives, la més recent ha estat «Elogi de la taula», que es va poder visitar a Ca n’Oliver, a Maó, el 2022 i al Roser, a Ciutadella, el 2023.