La Fortalesa de la Mola, de Maó, acull aquest divendres, a les 21 hores, «Sonoma» a càrrec de la companyia La Veronal. Aquest serà el sisè espectacle de la tretzena edició de Festival Pedra Vida.

«Sonoma» parteix de la necessitat de l’ésser humà de tornar a l’origen, al cos, quan aquest està al límit de la seva existència i crida per sobreviure, superant d’aquesta manera l’embolcall virtual de la realitat. A «Sonoma» es desenvolupa el micro-cosmos en el qual Buñuel descriu l’abisme on cau la imaginació humana, que és lliure, però l’home no ho és.

Marcos Morau va fundar La Veronal l’any 2005 i des de llavors s’ha posicionat com a creador indispensable en el panorama coreogràfic internacional, rebent guardons com el Premio Nacional de Danza 2013, entre molts d’altres.

Cadascuna de les peces de la companyia pren, com a punt de partida, un país o una ciutat del món, creant una analogia entre dansa i geografia, i servint-se dels elements de cada topònim per a desenvolupar una idea o argument. Islàndia (2012), Rússia (2011), Siena (2018) o Sonoma (2021), entre altres, són peces d’aquest decàleg que ha rebut premis en certàmens coreogràfics nacionals i internacionals, com el Certamen Coreogràc de Madrid, Masdanza, el Copenhaguen International Competition o la FiraTàrrega, així com un esment especial en la Fira Internacional de Dansa d’Osca i una representació en la Biennial of Young Artists from Europe.

Noves creacions

A més del seu treball amb La Veronal, Marcos Morau és artista convidat en diverses companyies i teatres de tot el món, on desenvolupa noves creacions a mig camí entre les arts escèniques i la dansa: El Ballet de l’Òpera de Göteborg, Ballet du Rhin, Royal Danish Ballet, Scapino Ballet, Carte blanche, Ballet de Lorraine, Companyia Nacional de Dansa o el Ballet de l’Òpera de Llucana entre ells.