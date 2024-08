El pròxim diumenge dia 11, a les 18.40 hores, Cines Moix Negre, de Ciutadella, acollirà la projecció de la pel·lícula «Lo imposible», del director Juan Antonio Bayona, que anirà acompanyada d’una xerrada-col·loqui amb la presència del mateix director de cinema.

El director de cinema Juan Antonio Bayona torna aquest diumenge a Cines Moix Negre, després de l’exitosa experiència del passat mes de març, en que l’afamat cineasta català va estar present en la projecció de la seva pel·lícula «La sociedad de la nieve» i, acabada aquesta, també va participar en una xerrada amb l’assistència dels espectadadors sobre la pel·lícula que va ser guardonada amb dotze estatuetes dels Goya.

«Lo imposible»

En aquesta ocasió, Cines Moix Negre aposta per donar protagonisme a «Lo impossible», el drama dirigit per Bayona que narra l’horror que va viure una família pel sisme submarí que va assolar la costa del sud-est asiàtic el 2004. La pel·lícula va estar protagonitzada per Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland, Samuel Joslin i Oaklee Pendergast. Estrenada el 2012, el filme va estar nominat amb 14 Premis Goya, dels quals va guanyar cinc, essent un d’ells el de Millor Director per a Juan Antonio Bayona.

«Lo imposisble» es va presentar el 9 de setembre de 2012 al Festival Internacional de Cinema de Toronto i es va exhibir el 27 de setembre de 2012 al Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià, en què Ewan McGregor va rebre un premi a la seva trajectòria artística. L’11 d’octubre de 2012 es va estrenar a les sales de cinema espanyoles i va tenir èxit tant a taquilla com entre els crítics. A Amèrica del Nord es va estrenar el 21 de desembre de 2012.