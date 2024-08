El cantant Coque Malla i la Banda de Música de Ciutadella oferiran un segon concert al Teatre des Born el divendres 30 d'agost, a les 21 hores, que s’afegeix al que donaran el dia anterior també a la mateixa hora amb la direcció musical de Joan Mesquida.

Despés d’un espectacular primer sold out del concert programat per demà, l’organització ha anunciat un segon concert per aquest divendres. En aquest sentit, Coque Malla ha assegurat a les xarxes: «¡Menorca! Gracias por vuestra increíble respuesta al primer concierto. Después de darle muchas vueltas hemos decidido ofrecer otra fecha con la Banda Municipal. Ya han empezado los ensayos y os aseguro que va a ser increíble. No os despistéis porque sospechamos que van a volar otra vez. ¡Hasta pronto!»