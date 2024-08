El centro de arte y cultura Ca n’Ángel es un espacio al que la artista Carmen de los Llanos (Barcelona, 1974) se siente muy ligada. Ahí acaba de inaugurar la muestra pictórica «Memòria del mar», que supone su cuarto año consecutivo exponiendo en la sala, al principio como recompensa por haber ganado en dos ocasiones el premio de pintura de Es Mercadal y posteriormente por petición propia (este año en la planta superior).

Ca n’Àngel está muy cerca de su casa y eso es un plus para una persona cuya trayectoria está marcada por las secuelas de una leucemia que superó gracias a un trasplante de médula. Su movilidad e independencia no es la que desearía, pero sí la suficiente para estar cada día (hasta el 18 de este mes) atendiendo a las visitas que pasan por la exposición. Sobre el proyecto cultural de esa sala de Es Mercadal, destaca y valora De los Llanos la apuesta que hace por «el artista local», comunidad de la que se siente partícipe después de tantos años viviendo en la Isla.

Para su nueva exposición, la creadora regresa al medio en el que mejor se mueve, tanto física como artísticamente, el mar. «Cuando me sumerjo en él me da mucha tranquilidad y muy buenas sensaciones, mucha paz. Allí veo esos colores, formas y texturas, que son lo que luego me inspira», confiesa la artista, que ha vuelto a recurrir al azul como su color principal una vez más. El título de la exposición hace referencia a que pinta «de memoria» lo que experimenta, método que para la ocasión se ha traducido en una colección de cerca de 40 obras en las que conviven piezas de diferentes tamaños y formas, y también distintas técnicas: trabaja tanto con óleo y acrílicos como con métodos mixtos.

La artista siempre ha defendido que emplea el «arte como un flotador» para salir adelante, algo en lo que le gusta ahondar. «La pintura es mi motor, me da ilusión de seguir haciendo cosas y energía. Me da paz y tranquilidad también», añade ahora. «Mi objetivo es seguir creando y buscar espacios para mostrar lo que hago», concluye.

El paso del tiempo no ha hecho más que demostrar a la creadora que el «campo de la técnica pictórica es infinito» y ella pretende seguir adelante plasmando en sus cuadros la naturaleza. «Memòria del mar» es una invitación a sumergirse en su imaginario, con en el mar como principal protagonista pero también los paisajes de la costa y el entorno natural de Menorca.

De los Llanos no sabe por qué caminos le va a seguir llevando el arte, reconoce que le gusta dejarse guiar «por la improvisación y lo que me va surgiendo, dejo que sea la pintura la que me lleva, es como una especie de baile. Me gusta que todo evolucione de una forma natural», reconoce la pintora, quien asegura que su intención es seguir esa senda creativa «porque a veces, si concreto mucho, luego me entra una especie de rebeldía artística».

«Memòria del mar». En el centro de arte y cultural Ca n’Àngel hasta el 18 de agosto. Visitas cada día de 11 a 14 horas y de 19 a 21.30 horas.