A David Bisbal le queda un último concierto este mes de agosto de su gira con el disco «Me siento vivo». Tras la actuación del pasado miércoles en la que se puso el público del Menorca Music Festival en el bolsillo acaba de compartir un vídeo en su canal de Youtube donde muestra cómo vivió los momentos previos de un concierto que define como «uno de los mejores» que ha protagonizado en este periplo.

«Para que veáis que algunos conciertos íntimos, si te pillan justamente en ese momento de forma buena, puedes disfrutar incluso más que los conciertos grandes», explica. «me gustó muchísimo encontrar un gran público fiel; el calor era sofocante, había mucha humedad, pero los minutos previos al concierto, estando con los clubes de fans y viviendo todo de manera especial, hicieron del concierto realmente uno de los mejores».

Reencuentro en Menorca

En el vídeo se le ve derrochando simpatía con su equipo, la organización del Menorca Music Festival y sus fans. También se abraza con el cantante menorquín Dani Juanico, con quien coincidió durante el programa de televisión «La Voz Kids».

Como no hay mal que por bien no venga, aseguraba que el calor sofocante que vivió durante su paso por Menorca, al ser húmedo por la cercanía del mar,«me viene muy bien para las cuerdas vocales». Y sin duda que demostró estar vocalmente en plena forma durante la actuación que afrontaba «al cien por cien».