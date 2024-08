André Cebrian (flauta) i Pedro Mateo González (guitarra) protagonitzaran dilluns 12 d’agost el concert «Cartografía del mar», una proposta sorprenent i amb regust a sal per al Festival de Música d’Estiu de Ciutadella. Els dos intèrprets presentaran la proposta que forma part del seu darrer disc, un recorregut musical per algunes de les millors obres del segle XX composades per a flauta i guitarra.

El duo es va formar el 2015, quan els dos músics van coincidir com a professors al Conservatori Superior de Música d’Aragó. André Cebrián és solista de la Scottish Chamber Orchestra, i és convidat habitualment a diverses altres orquestres professionals. Pedro Mateo González ha guanyat diversos premis com a guitarrista, com el 2009 Boston Guitar Fest o el Concurs Permanent de Joventuts Musicals d’Espanya. Junts, han donat forma a un concert que promet ser una delícia.

L’eix conductor del programa que oferiran és el mar. Primer, per l’obra «Toward the sea», de Töru Takemitsu, que va ser composada per encàrrec de Greenpeace, i que inclou, per exemple, cants de balena convertits en música o la conversió en melodia de la pròpia paraula mar (Sea en anglès).

Gairebé la resta d’obres que es podran escoltar estan composades per persones amb una gran vinculació amb el mar, ja sigui perquè viuen en territoris marítims o perquè el mar ha jugat un paper clau en les seves vides.

Expliquen Cebrián i González que la seva proposta també és una aclucada d’ull cap als anys 80, una dècada que va marcar als músics i que té una lluminositat especial, i en la que van ser composades la gran majoria de les obres que es podran escoltar a l’actuació al Seminari.

El concert tindra lloc aquest dilluns 12 d’agost a les 21 hores al Claustre del Seminari.