Amb el títol «Un (lapse) en el camí (amb velles i noves perspectives)», el consagrat artista ferrerienc Lluís Febrer mostra una quarantenta de quadres de totes les seves etapes pictòriques des dels seus inicis, als anys 80. L’Associació per a les Arts a Ferreries, Art’s, de la qual ell n’és un dels fundadors, va decidir que fos la seva obra la que mostrés el local enguany la monogràfica de Sant Bartomeu, i en forma d’homenatge. L’exposició es va inaugurar el passat divendres, i romandrà oberta fins a dia 20 d’agost, en horari de 19 a 21,30 h.

Lluís Febrer està actualment en una etapa centrada en la tècnica de pintura acrílica sobre tela, cercant sensacions a partir del seu personal traç, que persegueix ara els elements més essencials. Es veu sobretot en natures, amb el seu domini de la llum i dels seus contrasts, o en els colors, que capta purs del camp. Camins oberts al més autèntic de la natura i la vegetació, i amb pinzellades moltes vegades de boira. Predominen en aquesta obra paisatges que respiren Menorca o elements característics del poble de Ferreries. Com en un dels quadres principals, per mida i temàtica, de l’exposició, que mostra una imatge emblemàtica de les cases que envolten el campanar de l’església quan li arriba el primer sol del matí, amb llum dalt la muntanya i els carrers encara plens d’ombra i foscor.

L’any 1983, Lluís Febrer impulsava, juntament amb els també artistes locals Carlos Mascaró, Maties Sansaloni, Nito Serra i Pons Pallicer, amb el nom d’Art 5, la pintura a Ferreries. Aquí trobam les primeres arrels de l’actual Art’s, a la qual continua vinculat i on també va impartir classes. Més de 40 anys, que deixen per a aquesta retrospectiva 40 quadres, que parlen de la seva trajectòria i evolució.

Estudiant de jove de Belles Arts a Barcelona, Lluís Febrer va començar molt prest amb els pinzells, primer, amb quadres a l’oli. La inquietud, que també podria ser curiositat i inconformisme, l’ha duit a explorar, a partir del seu estil personal, molt definit per la manera de projectar el traç, per diferents estils i tècniques, com la mescla d’olis amb cera del moment universitari. El seu art, més figuratiu, passa també pel realisme o l’abstracte. Però sempre destaca l’interès per l’expressió en la representació de les formes o en els colors.

L’art en la seva vida no només el manifesta amb la pintura, sinó que també hi ha la pastisseria, a la qual, amb el títol de mestre artesà, s’ha dedicat amb la mateixa devoció. Va aprendre l’ofici al costat de l’antic pastisser de Ferreries Joan Serra, curiosament, igualment amb la faceta artística de la pintura.

Lluís Febrer cultiva ara el seu amor a l’art (en plural) a les portes de la seva jubilació professional. Consagrat a la pintura, el «treballa» sense que tengui color de voler-se aturar explorant nous camins pictòrics i noves perspectives.