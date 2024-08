Aquest divendres, el Moll de Llevant es tancarà a partir de les 18 hores per acollir fins a 56 artistes en una nova edició de la trobada d’estiu al Port de Maó.

L’exposició es durà a terme des de la costa de ses Voltes fins a les escales del Passeig Marítim, zona en la qual tots els artistes pintaran en viu i exposaran les seves obres als assistents, que podran gaudir de diferents disciplines artístiques: escultura, pintura en diferents estils i tècniques, i ‘body painting’, fent servir set models per fer pintura al cos. Des de l’organització recorden que aquesta darrera es considera una de les tècniques més vistoses de l’art efímer ja que, una vegada resolta l’obra, desapareix quan els models es lleven la pintura.

Novetats

Dels quasi 60 artistes que es donaran cita, 15 d’ells hi participaran per primera vegada, reforçant així la idea de l’Ajuntament de Maó de seguir donant espai a pintors i pintores que mai han format part en aquest esdeveniment.

A més de les arts plàstiques, la trobada s’ampliarà a altres camps com la poesia: nou poetes s’incorporaran a la vetlada. Així doncs, també hi haurà temps per gaudir de la música en directe en dos espais diferents. En un d’ells es trobaran els artistes Aikau i Guille Ayora, qui presumiblement mostrarà algunes cançons del seu treball més recent que porta per títol «Queridos» (2023), i d’altres que pertanyen als seus primers discs anomenats «Hay Cosas Que No» (2021), «El Vértice Del Equilibrio» (2020) i «Hay Más Luz» (2016). L’altre espai comptarà amb la presència del guitarrista solista de flamenc Juan Antonio Marín, resident a la localitat andalusa d’Estepa i amb més de 20 anys al món de la guiterra flamenca a les seves espatlles.

En definitiva, tota una combinació de diferents estils i disciplines que han convertit aquesta activitat en tot un referent i que se suma al programa d’Estiu al Port, contribuint a una dinamització de la zona oferint activitats que aporten un valor afegit a la rada maonesa.