El grup Bachcelona Consort arriba aquest dijous als Fosquets de Lithica, amb el seu repertori inspirat en l’obra de Bach. És gràcies a la col·laboració entre Lithica i el Festival Bachcelona, que durà a les Pedreres de s’Hostal aquest concert de música clàssica.

L’actuació tindrà lloc a l’Amfiteatre de Lithica, a partir de les 20.30 hores. Allà hi seran els integrants de Bachcelona Consort, que compta amb músics de diferents nacionalitats, però tots ells residents a Barcelona.

En aquest concert es proposa un recorregut per la música de Bach d'estil més italià, fins i tot interpretant algunes transcripcions que el compositor alemany corresponent al període barroc va realitzar dels concerts de Vivaldi i Marcello.

El públic assistent podrà descobrir, així, la profunda estima de Bach pels compositors italians i aquest llenguatge que el va captivar i el va acompanyar, sobretot, en la seva música de cambra.

Grup

Per aquest concert, Bachcelona Consort comptarà amb l’oboè de Katy Elkin, el violí d’Ignacio Ramal, el violoncel de Clara Pouvreau i el clavecí de Daniel Tarrida. El repertori previst per tocar a Lithica incloure peces com la «Suite núm. 1BWV 1007», la «Sonata BWV 1038», el «Larghetto BWV 972 Bach/Vivaldi» o la «Sonata ZWV 181 Zelenka».

La formació barcelonina ha participat en esdeveniments com el FeMÁS de Sevilla, el Festival de Música Antigua de Gijón, o els festivals Bach de Saint Donat, a França, o el BRQ Vantaa, de Finlàndia.