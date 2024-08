El primer aniversari de la declaració de Menorca Talaiòtica com a Patrimoni Mundial de la Unesco és la perfecta efemèride per a celebrar el concert per a piano i orquestra «Talaiot», original del pianista Marco Mezquida que actuarà conjuntament amb l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo, els pròxims dies 28 i 29 de setembre, a les 20 hores, al Teatre des Born de Ciutadella i al Teatre Principal de Maó, respectivament. Les entrades estaran a la venda el 28 d’agost en les taquilles físiques i de manera on line en ambdós teatres, amb un preu d’entre 10 i 25 euros.

Marco Mezquida es va mostrar content per l’oportunitat de poder estrenar a l’Illa «Talaiot», obra que va compondre fa poc més d’un any i mig, després d’inspirar-se en els monuments defensius aixecats pels menorquins talaiòtics. «És un gran honor, un gust infinit, poder estrenar aquesta obra a Menorca, perquè està dedicada a aquesta terra. 'Talaiot’ el vaig fer pensant amb Menorca, especialment inspirat amb tot el que he viscut aquí, a Trepucó, i en diferents talaiots de l’Illa per l’energia que hi ha, per les revelacions que he tingut en vespres molt bèsties de lluna plena d’estar connectat amb l’espai, amb el silenci, connectar amb la gent que va habitar i va construir tot açò. Menorca ja té una gran energia, però aquests espais són especialment intensos», va assegurar.

«Talaiot» és una peça feta pel compositor i pianista Marco Mezquida amb una durada de 50 minuts de música ininterrompuda, que l’autor va estar component durant un any i que el 2023 va estrenar al Palau de la Música de Catalunya, a Barcelona. Mezquida va assegurar que «no és un concert per a piano i orquestra clàssic en el sentit de la paraula, estructurat en tres moments diferents, sinó que és una pel·lícula sencera, un viatge musical, per a jo és una revelació de la meva connexió espiritual amb aquests espais i pedres. Hi ha molta festa, perquè és una cosa pletòrica, també hi ha moments molt espirituals, moments molt minimalistes, a la vegada hi ha tota la tradició musical, hi ha molt classicisme, hi ha tribut a Bernstein, a Beethoveen, entre altres».

Mezquida també va subratllar la dificultat de «Talaiot» per a l’orquestra que l’acompanyarà als teatres de Ciutadella i Maó. «És un peça exigent per a l’orquestra, no és una peça que acompanya al piano sinó que té un paper molt predominant amb tota aquesta qüestió contundent que també és imatge del talaiot, és una peça que impacta», va assegurar.

Satisfacció i luxe

El conseller de Cultura i president de l’Agència Menorca Talaiòtica, Joan Pons Torres, va expressar la seva satisfacció de poder celebrar el primer aniversari de la inscripció de Menorca Talaiòtica en la llista de Patrimoni Mundial de la Unesco, «trobàvem que aquesta fita excepcional l’havíem de celebrar amb tots els menorquins de manera excepcional, com ho serà el concert de Marco Mezquida i l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, i convid tots els menorquins als concerts de Ciutadella i de Maó, aquest darrer també es podrà seguir per streaming», va assegurar.

El director-gerent del Teatre des Born, Josep Marquès, va qualificar de «proposta de luxe» el concert al Teatre des Born, amb la primera actuació de la Simfònica balear després de la reobertura del teatre, mentre que la directora-gerent del Teatre Principal, Nieves Portas, va subratllar «la visió que va tenir Mezquida» en compondre aquesta peça abans de la declaració de Menorca Talaiòtica com a Patrimoni Mundial, una actuació adient en el primer aniversari.

El secretari autonòmic de Cultura, Pedro Vidal, va definir Marco com «un talent balear i un referent a nivell internacional» i va subratllar que l’esperit de l’Orquestra és estar més a les Illes i no restringir-se a Palma, a més d’assenyalar que els menorquins viuen la cultura de manera molt diferent i més viva que la resta d’illes.