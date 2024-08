Els fenòmens meteorològics que han visitat Menorca aquests darrers dies han alterat la normalitat estiuenca. De la calor xafogosa i d’humitat aferradissa hem passat a les tempestes de pluges intenses, de vendavals i de baixada de temperatures. El fet va afectar totes les activitats programades a l’Illa i va obligar a anul·lar o cancel·lar el que estava previst a l’aire lliure. No va ser així en el cas del Festival dels Fosquets de Lithica, que va traslladar el seu espectacle a l’Església dels Socors, al carrer del Seminari. Per tant, el cartell anunciat es dugué a terme a l’aixopluc de l’antic Convent dels agustins. La bona relació existent amb una entitat amiga com és JJMM de Ciutadella i amb la seua presidenta, Pilar Carreras, ho va fer possible.

Així, Bachcelona Consort va executar el seu programa amb total normalitat, alhora que amb encert i pulcritud. És el tercer any que Ltihica col·labora amb el Bachcelona Festival per apropar la música de Johann Sebastian Bach a Menorca. Enguany, amb un quartet de cambra format per David Gutiérrez, traverso (flauta travessera); Ignacio Ramal, violí; Clara Pouvreau, violoncel, i Daniel Tarrida, clavecí (instrument de tecles amb cordes polsades), la proposta que portaren va recórrer l’estil del compositor alemany més proper al barroc italià. A recer de l’antic Convent de Sant Agustí de Ciutadella els quatre instruments sonaren naturals, sense amplificació electrònica donat el canvi d’ubicació del concert, en la que fou una oferta entretinguda i ben valorada pel públic.

S’encetà el vespre amb «Suit en Sol Major per a violoncel BWV 1007». Un preludi que segellà una bona interpretació solista de Clara Pouvreau. Seguidament s’acoblaren la resta d’instruments per completar el «Trio Sonata en Sol Major BWV 1038», amb els moviments corresponents de Largo, Vivace, Adagio i Presto que deixà una excel·lent actuació del quartet, el qual provocà una acurada atenció dels presents i el conseqüent aplaudiment.

Tot i que les Pedreres de Lithica aporten màgia per a qualsevol actuació, la música clàssica de cambra té el seu hàbitat més natural en espais tancats de bona acústica, com es va demostrar el passat dijous entre les arestes, voltes i cúpula del Socors. En la comoditat d’una nit fresca la música de Bach va generar un envit al benestar i plaer musicals. Ho servien amb una suau bellesa el quartet de Bachcelona, sens dubte. La «Partita en La Menor per a flauta (BWV 1013)» va donar el protagonisme de solista a David Gutiérrez per a després afegir-se la resta mitjançant la peça «Trio en Do Major», amb quatre moviments més (Adagio, Allegro ma non presto, Adagio i piano i Presto).

En el tram final del concert, fou Ignacio Ramal qui donà entrada amb un Largo a la «Sonata en Do Major per a violí», per, després, tancar la proposta de Bach amb «Trio Sonata en Do Major» amb dos Allegros i un Largo. L’alternativa d’espai per mor del mal temps va ser un encert i, alhora, amb la satisfacció de no haver de suspendre l’actuació d’un quartet que va rebre el merescut reconeixement.

Daniel Tarrida es va dirigir al públic per agrair la invitació de Lithica i per anunciar un bis curt, amb el que va finalitzar l’oferta de Bachcelona Consort després de gairebé una hora de bona música. Una agradable nit d’agost que no tingué, emperò, res d’estiu.

Els Fosquets de Lithica tornaran a les Pedreres de s’Hostal el proper dilluns dia 19 amb la ja clàssica Nit de Lluna Plena que compta amb una interessant proposta multidisciplinar.