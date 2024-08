El Claustre del Seminari de Menorca, a Ciutadella, acollirà aquest dilluns a les 21 hores el concert de la viola pamplonesa Isabel Villanueva, que ha acabat de complir 36 anys, en què presentarà el seu darrer treball, «Ritual» en el marc del 52è Festival de Musica d’Estiu de Ciutadella. Aquest treball discogràfic per a viola només recorre més de mil anys de música des de Hildegard von Bingen fins a György Kurtág.

Aquest serà un dels concerts més especials i diferents d’aquest Festival de Musica d’Estiu, una ocasió única per experimentar, una vegada més, la força de la música, el seu potencial per travessar la pell i arribar ben endins, a l’esperit, a l’ànima, encara que sigui amb una viola sola i amb la força, el carisma i la personalitat d’una artista inigualable, segons assegura Joventuts Musicals de Ciutadella.

Viatge musical

Per la seva part, Isabel Villanueva afirma que «serà una experiència que estic desitjant compartir amb el públic menorquí. Vull que cada persona visqui de forma individual aquest viatge musical per més de mil anys d’història i es pugui crear un vincle sonor en aquest espai meravellós». Una proposta de la que assegura que «té una essència mística i simbòlica, i per açò els espais sonors i silenciosos són igual d’importants».

Villanueva defensa la música amb passió donant a conèixer el seu instrument amb un estil propi fet que, unit a les seves carismàtiques interpretacions de gran expressivitat i bellesa sonora, provoquen que connecti immediatament amb el públic.

Villanueva ha desenvolupat una carrera global en més de 25 països que l’ha duit a tocar amb importants orquestres de Llatinoamèrica, Rússia, Orient Mitjà, la Xina i Europa. El 2013 va fer història en convertir-se en la primera intèrpret de viola internacional en oferir recitals a l’Iran.