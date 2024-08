El pròxim dilluns dia 26, a les 19 hores, segona festa de Sant Lluís, tindrà lloc al pla de sa Creu l’actuació del grup The Bons Tons Gospel Cor, dirigit per Albert Vidal Palliser, en la que serà la presentació oficial d’aquest nou grup de gòspel a l’Illa, que està format per una vintena de cantaires i que, en aquesta ocasió, estarà acompanyat per la seva banda formada per un pianista, un baixista i un bateria.

The Bons Tons Gospel Cor és un grup amateur que durant aquests onze mesos ha anat evolucionant molt, havent incorporat noves persones, tant cantaires com músics, i ha experimentat un significatiu creixement a nivell musical. El pròxim dilluns presentarà el seu nou espectacle musical que, segons assenyala Albert Vidal, és «molt dinàmic, molt enèrgic i molt alegre, són cançons molt rítmiques, tampoc deixam de banda les balades, sinó que tenim grans cançons més tranquil·les, oferim una mescla de funk i de pop, sobretot cercant aquesta solidesa harmònica que té el gòspel». El passat Nadal el grup va cantar durant el mercat organitzat per l’hotel Ses Bruixes. Aquest nou espectacle que es podrà gaudir d’aquí a cinc dies a Sant Lluís convida a redescobrir no només el llegat musical de grans artistes de renom com Donald Lawrance, Kirk Franklin i Israel Houghton, segons assenyala Vidal, sinó també el seu llarg viatge en la recerca de la música de diferents estils adaptada a l’espectacularitat i originalitat de la música coral d’origen afroamericà». Inicis El grup inicial que ha donat origen a The Bons Tons Gospel Cor va començar el passat mes de setembre, després que Vidal se’n fes càrrec del mateix a instàncies d’Annabel Villalonga, «ella m’ho va dir i vaig veure l’oportunitat d’iniciar un projecte musical, era un grupet d’unes deu o dotze persones i ara s’ha convertit en un grup d’una vintena de cantaires», apunta. A més, el director del cor destaca la seva diversitat i dinamisme, «és un grup que assaja a Maó, però tenim membres de per tot, de Maó, es Castell,Sant Lluís, Alaior, fins i tot una temporada n’hi havia de Ciutadella. És un grup molt divers, molt dinàmic, al final el que feim és convidar a venir a qui vulgui participar amb noltros. A partir dels concerts de setembre també tenim intencions d’obrir un poc les portes perquè la gent s’animi a afegir-se al grup i a cantar amb noltros». Albert Vidal, que des de fa quatre anys viu a Menorca, durant molts anys va residir a Barcelona, ciutat en què sempre va estar involucrat amb grups de música gòspel i, sobretot, va formar part del Barcelona Gospel Messengers, un grup de referència a nivell nacional que també ha actuat a l’Illa.