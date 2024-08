El pròxim dissabte 28 de setembre, a partir de les 19 hores, a la sala d’actes de l’Ateneu de Maó tindrà lloc l’homenatge que des de l’entitat científica, literària i artística maonesa es vol retre a Álvaro Cardona i Lola Mir per tota una vida dedicada a la música i a impulsar el Grup Filharmònic de l’Ateneu i a la coral femenina del Grup Filharmònic creada el 2007.

El Grup Filharmònic va néixer el 1916 com una agrupació instrumental de cambra, fundat per Jaume Albertí, amb una primera època fins a 1927, una segona fins al 1936 i la tercera a partir de 1941 fins a 2005. En aquesta tercera època, Lola Mir i Álvaro Cardona va començar a intervenir com a músics el 1954, ella amb 13 anys va fer el primer concert amb piano i ell va començar a participar amb el violí en quartets i música de cambra, perquè el motor sobretot d’aquesta tercera època, encara que va començar en la segona com a violinista, va ser son pare José Cardona Mercadal, que va morir el 1991.

La família Cardona Mir es caracteritza per la seva vinculació amb la música, sobretot amb el Grup Filharmònic de l’Ateneu de Maó, amb el qual han fornit una llarga trajectòria amb l’execució de nombrosos concerts. | Gemma Andreu

En aquest sentit, ambdós asseguren que partir de llavores han estat sempre dins el Grup Filharmònic, na Lola sonant el piano i n’Álvaro el violí, aquest sempre com a estaló de son pare, «perquè els anys que vam estudiar a fora, durant les vacacions ens arreplegava i ens feia fer coses. Ell va ser els que va mostrar a sonar el violí a uns quants fills nostres i a fer música de cambra amb ell», assenyalen.

Ampliació

A partir del 1947-48 José Cardona va començar a ampliar el grup de cambra de quartets i ho va constituir en orquestra de corda, no va ser fins molt més endavant que va començar a incloure instruments de vent. Abans n’hi havia molt pocs que poguessin fer segons quines obres que posava, na Lola era la que sempre estava al piano amb reduccions d’orquestra per piano, «perquè amb aquest substituïa els instruments de vent metall, com la trompeta, el trombó i la trompa, que faltaven i d’aquella manera es podia interpretar l’obra sencera», recorden.

Quan el senyor Cardona va abandonar la direcció del Grup se’n va fer càrrec la seva nora, que recorda que «la primera vegada que el vaig dirigir i també a ell com a violí solista va ser el setembre de 1977 quan es va jubilar com a professor de l’institut de Maó, que com a regal li va organitzar un concert de Beethoven, en què amb ell també van sonar alguns dels nets, va ser un homenatge molt emotiu», assenyalen.

A la dècada dels 80 l’Orfeó Maonès, que ocupava un local en el Pont des Castell, es va posar en contacte amb el Grup Filharmònic demanant la seva col·laboració, que van segellar amb uns anys fructífers d’obres, sarsueles i concerts lírics, en els quals participaven una majoria de cantants i grups de ball menorquins. D’aquest període recorden quan van preparar «Luisa Fernanda» amb la que va participar en un concurs nacional a Petrel, a Alacant, «la representació de la sarsuela va ser magnífica, va anar molt bé, però el primer premi el van donar al grup de la ciutat que ho organitzava, però amb la satisfacció de l’Orfeó d’haver representat molt dignament», apunten.

La quarta època va començar el 2005 quan el Grup Filharmònic es va constituir com a associació, amb una junta directiva presidida molts d’anys per Álvaro, per facilitar el seu accés a les ajudes econòmiques perquè per poder fer segons quines obres havien de mester músics de fora, «a més, a la junta va entrar a formar part una persona clau, Lluís Guasteví, que va ser el secretari i va fer molta feina per tirar endavant el Grup», asseguren.

Álvaro i Lola també destaquen els 25 anys en què el Grup Filharmònic i la Capella Davídica de Ciutadella, dirigida per Guiem Coll, amb el patrocini de la Caixa, han ofert el «Concert de Pasqua» en les diferents poblacions de l’Illa.